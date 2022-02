Zahlreicher Corona-Ausfälle zum Trotz zeigt Hertha BSC gegen RB Leipzig über 60 Minuten lang eine mehr als ordentliche Leistung. Doch es reicht eine einzige Szene, um das Heimspiel der Berliner in einen Albtraum zu verwandeln, an dessen Ende ein 1:6 stand. Von Marc Schwitzky

Und dann ging es dahin. Es ist dieser eine Moment, der eine bis dahin ausgeglichene Partie auf dramatische Weise kippen lässt. Es ist dieser eine Moment, der mit bestmöglicher Auflösung aufzeigt, was das wohl größte Problem von Hertha BSC in der laufenden Saison ist.

In der 61. Minute verliert Marco Richter den Ball auf dem rechten Flügel, etwa auf Höhe der Mittellinie. Eine etwas aufgerückte Berliner Mannschaft, die sich bereits im Angriffsmodus befindet, kann anschließend das schnelle Leipziger Umschalten nicht mehr verhindern. Der Gegner braucht ganze zwei Pässe, um in Berlins Strafraum einzudringen.

Doch der Reihe nach. Korkut entscheidet sich, für die Begegnung mit dem Tabellenvierten sein favorisiertes 4-2-2-2-System gegen ein 4-3-3 einzutauschen, um Leipzigs Zentrumsfokus zu kontern. Der Plan geht im ersten Durchgang auf. Während Hertha gegen Bochum und Fürth noch auffällig hoch anläuft, setzen die Berliner gegen Leipzig auf ein Mittelfeldpressing. Die Hausherren agieren so taktisch diszipliniert und kämpferisch stark, dass es den Gästen äußerst schwerfällt, den vielen Ballbesitz in Torgefahr umzumünzen. Konzentration, taktische Disziplin und eine leidenschaftliche Freude am Verteidigen – Attribute, die Hertha in dieser Spielzeit so oft vermissen lässt, sind urplötzlich allesamt vorhanden.

Aufgrund der so guten Staffelung gegen den Ball zeichnet sich eigentlich kein Gegentor ab, doch als Hertha in der 20. Minute erstmals den Raum zwischen defensivem Mittelfeld und Abwehr öffnet, schlägt Leipzig eiskalt zu. Der alleingelassene Benjamin Henrichs kann gleich zweimal sein Glück versuchen, bis Abwehr-Talent Linus Gechter sehr unglücklich ins eigene Tor abfälscht. Und so führt Leipzig, obwohl Hertha bis dahin wenig bis gar nichts falsch gemacht hat. Die Hauptstädter zeigen sich von dem Gegentreffer jedoch recht unbeeindruckt, die eigenen, zuvor unpräzise ausgespielten Angriffe wurden im Anschluss sogar merklich zielstrebiger.