Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat auf die scharfe Kritik seines Investors Lars Windhorst an der Vereinsführung reagiert. "Herr Windhorst hat sich bisher weder in entsprechenden Sitzungen des Vereins noch gegenüber Personen im Verein in dieser Form geäußert", antwortete der Verein am Mittwoch auf eine DPA-Anfrage. Nun wolle der Klub das Gespräch mit dem Investor suchen.

Stunden zuvor waren im Wirtschaftsmagazin "Capital" scharfe Vorwürfe von Windhorst gegen den Klub aus Berlin veröffentlicht worden. So sprach der 45-Jährige von "Machterhalt und Klüngelei" bei den handelnden Personen des Hauptstadtvereins. "Ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen", sagte Windhorst.