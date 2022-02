Nach dem Abschied des Sportdirektors - Wie sich Hertha ohne Arne Friedrich aufstellt

Mo 07.02.22 | 16:51 Uhr

Bild: imago images/Melanie Zink

Arne Friedrich wird Hertha BSC am Ende der Saison nach zweieinhalb Jahren wieder verlassen. Die Stelle des Sportdirektors wird bei den Berlinern somit unbesetzt sein. Was geht mit Friedrich verloren und wie wird Hertha ihn ersetzen? Von Marc Schwitzky

"Die zurückliegenden zweieinhalb Jahre waren sehr intensiv und geprägt von Veränderungen", sagte Arne Friedrich zu seinem Abschied. "Viele Höhen und Tiefen" haben er und Hertha BSC durchlebt. Erst "Performance Manager", ab Sommer 2020 Sportdirektor und kurzzeitig Geschäftsführer Sport. Im Frühjahr 2021 war Friedrich sogar für einen Tag Trainer, als er den an Corona erkrankten Pal Dardai ersetzen musste. "Ich hatte kein Spiel, aber habe zumindest mal ein Training geleitet. Da bin ich sehr stolz drauf", scherzte Friedrich vergangene Woche. Womöglich ist es das, was Hertha mit Friedrichs Abschied im kommenden Sommer am meisten vermissen wird: die positive Kommunikation des Lebemannes. Friedrich strahlte seit seinem erneuten Engagement in Berlin aus, dass es ihm einzig darum ging, seiner alten Liebe Hertha in schwierigen Zeiten zu helfen. Er verkörpert Zuversicht, ein amerikanisches "We can". "Arne arbeitet intensiv an den richtigen Sachen, ist kommunikationsfähig, nach innen, nach außen. Ich arbeite sehr gern mit ihm zusammen", sagte Hertha Ex-CEO Carsten Schmidt im letzten Jahr über ihn.

Bobic hätte Friedrich gerne gehalten

Ende Juni wird die gemeinsame Zeit allerdings beendet sein. Friedrich zieht es zurück in sein Leben, das er sich nach dem Profifußball aufgebaut hatte. "Ich habe vom ersten Tag an versucht, meinen Beitrag zu leisten, dass Hertha BSC sich stabilisiert. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, das muss man ganz klar sagen", so Friedrich. "Ich habe das Gefühl, dass hier einiges passiert, auch wenn man es jetzt noch nicht sieht. Ich bin fest davon überzeugt, dass man die Früchte in den nächsten Jahren sieht." Friedrich hatte nach der Ära von Michael Preetz bereits Prozesse im Verein angestoßen, deren Fäden Bobic anschließend in die Hand nahm. So war Friedrich beispielsweise eng in das Projekt "Goldelse" – ein Umstrukturierungsplan für den gesamten Klub - von Ex-CEO Carsten Schmidt eingebunden. Er übergibt seine geleistete Arbeit in die Hände von Geschäftsführer Fredi Bobic, der im zurückliegenden Sommer übernommen hatte. Bobic kam damals nicht allein, er installierte einen komplett neuen Staff. Trotzdem hätte er Friedrich gerne gehalten. "Ich habe das bedauert", so Bobic über Friedrichs Entscheidung, Hertha zu verlassen. "Ich hatte unheimlich große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber ich verstehe ihn auch, ich respektiere es. Für Hertha BSC ist es aber schade."

Eberl-Fall zeigt: Die Belastung im Fußball wird immer größer

Zwar hat der 50-Jährige öffentlich Überlegungen angestellt, die Position des Sportdirektors intern auf mehreren Schultern zu verteilen, anstatt jemand Neuen dafür zu holen, doch realistisch wirkt dieses Szenario nicht. Jüngst hat der Fall von Max Eberl noch einmal deutlich gemacht, welch eine Belastung ein Job im operativen Fußballgeschäft ist. Eberl musste seinen Managerposten bei Borussia Mönchengladbach nach 13 Jahren aufgrund mentaler Probleme niederlegen. "Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job auszuüben", erklärte er seine Entscheidung. Es ist eben nicht nur die Belastung auf dem Feld, die im Fußball immer neue Höhen erreicht. Auch der geschäftliche Bereich muss sich dem riesigen Wachstum des Sports stellen: Die voranschreitende Professionalisierung und Internationalisierung, neue Märkte, wachsende Medienarbeit. Eben drum wurden Carsten Schmidt als Leiter der Geschäftsführung und Arne Friedrich als Sportdirektor bereits zu Zeiten von Michael Preetz, der zuvor vieles alleine zu verantworten hatte, installiert. Mit dieser breiter aufgestellten Kompetenz sollten die neuen Aufgaben bewältigt werden, Hertha voll und ganz im modernen Fußball ankommen. Schmidt verließ den Hauptstadtverein allerdings im Oktober 2021 aufgrund persönlicher Probleme. Seitdem hat Bobic dessen Aufgabenbereich übernommen, ohne seine eigene Tätigkeit zu kürzen. Ab kommendem Sommer wird er auch ohne Friedrich sein. Ohne Schmidt und Friedrich entsteht erneut ein Kompetenzvakuum bei Hertha, welches Bobic alleine nicht auffangen können wird.

Peter Niemeyer ein Kandidat für Friedrich-Nachfolge?

Bereits in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt setzte Bobic auf eine intensive Zusammenarbeit mit Sportdirektor Bruno Hübner. Noch im März 2019 erklärte er im Sport1-Doppelpass: "Die Aufgaben eines Sportchefs sind so vielfältig geworden, dass du das alleine gar nicht mehr bewerkstelligen kannst." Hübner war quasi rund um die Uhr bei der Mannschaft und hielt ihn jederzeit auf dem Laufenden – ähnlich ist auch Friedrichs Aufgabenbereich zu definieren. Die Frage nach einem geeigneten Nachfolger ist jedoch keine leichte. Eine produktive Zusammenarbeit mit dem fordernden Bobic, ein hohes Maß an zwischenmenschlicher und medialer Kompetenz, Berufserfahrung - es ergibt sich für Hertha ein ganz spezifisches Profil.

Kandidat Peter Niemeyer

Ein geeigneter Kandidat könnte Peter Niemeyer sein. Der heute 38-Jährige spielte von 2010 bis 2015 bei der "Alten Dame", war drei Jahre davon Mannschaftskapitän. Bis heute gilt Niemeyer als Publikumsliebling. "Die Verbundenheit ist immer noch groß, ich verfolge Hertha immer noch sehr. Ich liebe die Stadt Berlin", sagte er dem rbb im Oktober 2021. Nach seinem Abgang unterschrieb Niemeyer damals einen Anschlussvertrag für eine Tätigkeit nach der Karriere. Sein Weg wurde zunächst jedoch ein anderer. Nachdem er Co-Trainer und Jugendkoordinator bei Twente Enschede in den Niederlanden war, unterschrieb er Im Juli 2020 einen Vertrag bis 2023 als Sportdirektor bei Preußen Münster. Beim Regionalligisten wird Niemeyers Arbeit sehr geschätzt. Eine Rückkehr zu Hertha kann sich Niemeyer "grundsätzlich auf jeden Fall" vorstellen, Kontakt habe es bislang noch nicht gegeben. Hertha-DNA, Berufserfahrung, Motivation – Niemeyer würde Herthas Profil entsprechen.

