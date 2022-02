Nun könnte argumentiert werden, dass die Spieler kurz nach dem Abpfiff mit 90 Minuten in den Beinen und dem Kopf auch keine detaillierte Analyse vorlegen können müssen. Das ist vollkommen richtig. Die Krux für Hertha BSC: Abstand, Perspektivenwechsel - all das führt auch nicht mehr zu einem Erkenntnisgewinn. Zu zahlreich und alt sind die Probleme des Vereins.

Es sind leere Gesichter, in die man am Samstag nach dem Abpfiff blickt. Mit Maximilian Mittelstädt und Vladimir Darida stellen sich zumindest zwei Spieler von Hertha BSC den Fragen des Feldreporters - die soeben erlittene 1:2-Niederlage beim abgeschlagenen Tabellen-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth können die Berliner jedoch nicht erklären, sie sind sichtlich ratlos. "Wir müssen eine tiefe Analyse machen", "Wir haben die erste Halbzeit verschlafen", "bitter" und andere Plattitüden fallen nach einem verkorksten Bundesliga-Spiel.

Da wäre an erste Stelle: Wie kann es sein, dass die Blau-Weißen einmal mehr eine Anfangsphase, ja vielleicht sogar eine vollständige erste Halbzeit, nicht voll annehmen? Bereits in der Hinrunde ist es oftmals so, dass Herthas Gegner von Beginn an wacher und gieriger wirken - in der Rückrunde hat sich dieses Problem noch verstärkt: In fünf der bislang sechs Pflichtspiele des neuen Kalenderjahres werden die Berliner im ersten Durchgang überrumpelt. Einzig am letzten Spieltag gegen den VfL Bochum nimmt Hertha von Anfang an das Heft in die Hand.

Am Samstagnachmittag erreicht Herthas Anfangsphasen-Problem neue Höhen. Nach nur 25 Sekunden erzielt Fürths Kapitän Branimir Hrgota das 1:0 für die Hausherren. Ein Pressschlag, der auf der anderen Seite des Feldes beim Torschützen landet, genügt, um Herthas gesamte Defensive auszuhebeln. Viel zu ballorientiert vergessen die Berliner, in der letzten Kette die Höhe zu halten, so dass Hrgota ungestört treffen kann. Hier stößt die Analyse zum ersten Mal an ihre Grenzen, denn diese Tiefschlaf-Phasen Herthas sind schlicht nicht zu erklären.