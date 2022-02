Union spielt in Bielefeld - Dichtheitsprüfung ohne Abwehrchef

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, 0:5-Tore – bei den jüngsten Bundesligaspielen war der 1. FC Union nicht ganz dicht. Im Auswärtsspiel beim Tabellenfünfzehnten Arminia Bielefeld müssen die Eisernen jetzt auch noch auf ihren Cheforganisator verzichten. Von Tabea Kunze

Das Personal

Robin Knoche spielt. Dieses "Gesetz" gilt bei Trainer Urs Fischer seit anderthalb Jahren. Seit seinem Wechsel aus Wolfsburg zum 1. FC Union im Sommer 2020 stand der verlässliche Abwehrmann in der Bundesliga jedes Mal in der Startelf. Doch gegen Dortmund kassierte er in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte. Damit muss Fischer am Samstag in Bielefeld die wichtige zentrale Rolle in der Dreier-Abwehrkette neu besetzen. Die wahrscheinlichste Lösung dafür heißt Dominique Heintz. Der erfahrene Winterneuzugang ist nach seiner Corona-Infektion wieder fit. Genauso wie Linksverteidiger Niko Gießelmann (dessen Vertrag sich dank einer Klausel automatisch bis 2023 verlängert hat) und Stürmer Andreas Voglsammer. Der Angreifer hat vor seinem Wechsel nach Köpenick fünf Jahre lang das Bielefelder Trikot getragen. Urs Fischer stellte klar, dass er "keine Wünsche nach einem Startelfeinsatz beim Ex-Klub" erfüllen werde. Aber sollte Voglsammer (bisher zwei Saisontore in der Bundesliga) die Chance bekommen, würde er von ihm "ein bisschen was zusätzlich" erwarten.

Die Form

Zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison hat der 1. FC Union zwei Spiele in Folge verloren. Sowohl beim 0:2 in Augsburg als auch beim 0:3 gegen den BVB fehlten defensive Stabilität genauso wie offensive Effizienz. Normalerweise sind das Kernkompetenzen der Unioner, mit denen sich die Eisernen wieder in den Kreis der Europapokal-Anwärter gespielt haben. In dieser Trainingswoche standen Abschlusssituationen vor dem Tor auf Fischers Trainingsplan. Doch die Treffsicherheit könne man "nicht auf Knopfdruck erzwingen", der "Automatismus müsse erst entstehen". Den Abgang von Max Kruse will in Köpenick zwar niemand mehr thematisieren, trotzdem mussten die Unioner in den vergangenen zwei Spielen erkennen, dass ihnen das erfolgreiche Offensivspiel ohne Kruse auf dem Platz sichtbar schwerer fällt. Das liegt auch daran, dass der erfolgreichste Torjäger Taiwo Awoniyi seit seiner Rückkehr vom Afrika-Cup noch nicht getroffen hat.

Der Gegner

Zehn Spieltage lang dümpelte Arminia Bielefeld auf dem direkten Abstiegsplatz 17. Doch seit der Winterpause haben sich die Ostwestfalen von Trainer Frank Kramer auf beeindruckende Weise stabilisiert. Sechs Spiele am Stück waren sie ungeschlagen, diese Serie endete am vergangenen Sonntag mit einer 0:2-Niederlage in Hoffenheim. Für die neue Stabilität spricht auch die Serie von fünf ungeschlagenen Heimspielen in Folge – gewonnen haben die Bielefelder in dieser Saison zuhause allerdings auch erst einmal. Der "Kopf der Mannschaft" steht bei der Arminia im Tor. Keeper Stefan Ortega spielt seit der U17 für den Klub, gegen Union könnte er sein 200. Pflichtspiel im Bielefelder Trikot feiern. Er gibt der Mannschaft nicht nur mit starken Paraden Sicherheit, sondern ist auch ein wichtiger Faktor im Spielaufbau.

Unioner im Fokus

Beim 1. FC Union ist Torwart Andreas Luthe nach seinen Leistungen in den vergangenen beiden Spielen nicht mehr unumstritten. In Augsburg leitete er das 0:1 mit einem Fehlpass ein, gegen den BVB ließ er vor dem 0:3 den Ball unglücklich zur Seite prallen. Herausforderer Frederik Rönnow unternehme unter der Woche alles, um sich zu zeigen, so Trainer Urs Fischer, der den Dänen in dieser Bundesligasaison bisher nur beim 2:1-Sieg gegen Gladbach vor vier Wochen ins Tor gestellt hat. Damals war dies als Anerkennung für seine Trainingsleistungen gedacht, nun könnte Rönnow eine neue Chance erhalten, sich zu beweisen. Ein klares Bekenntnis zu Luthe vermied Fischer jedenfalls auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Wenn er es für notwendig erachte, auf der Position etwas zu verändern, werde er dies tun.

Besonderheiten

Am Sonntag wird Urs Fischer 56 Jahre alt. Der erfahrene Schweizer ist mittlerweile der Bundesliga-Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit in einem Klub. Seit dem 1. Juli 2018 arbeitet Fischer erfolgreich in Köpenick, getoppt wird das nur von Christian Streich, der bereits seit über zehn Jahren den SC Freiburg trainiert. Vor einem Jahr haben die Unioner Profis ihren Trainer mit drei Bundesliga-Punkten beschenkt: Damals gab es an Fischers Geburtstag einen 1:0-Auswärtssieg in Freiburg. Vielleicht können ihm seine Spieler auch in diesem Jahr das Älterwerden versüßen.

