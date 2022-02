Analyse | Nach der Niederlage gegen Dortmund - Union Berlin sucht das Gleichgewicht

So 13.02.22 | 20:16 Uhr

Bild: imago images/Julius Frick

Der 1. FC Union verliert sein Heimspiel gegen Dortmund und sucht nach Antworten. Derzeit fehlt dem Team von Urs Fischer die Balance. Er sollte deshalb besonders im Mittelfeld ansetzen. Von Till Oppermann

Nach Union Berlins 0:3 Heimniederlage gegen Borussia Dortmund liefen Trainer Urs Fischer und sein Dortmunder Gegenüber Marco Rose einträchtig über den Rasen in der Alten Försterei. Der Schweizer bekam Trost von seinem Kollegen, Rose legte Fischer sanft den Arm auf die Schulter. Trost, den Urs Fischer nicht nur wegen der verlorenen Punkte bitter nötig hatte. Denn das Spiel gegen Dortmund machte klar: Derzeit fehlt Unions Mannschaft die Mitte.

imago images/Matthias Koch 0:3 im Spitzenspiel der Bundesliga - Union Berlin unterliegt effektiven Dortmundern deutlich Der 1. FC Union Berlin hat das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund mit 0:3 verloren. Gegen kaltschnäuzige Gäste zeigten sich die Berliner dabei vor allem in der Defensive ungewohnt unkonzentriert.

Kruse bleibt ein Thema

Zumal das Wochenende für Fischer schon vor dem Anpfiff ein Ärgernis bereit hielt. Max Kruse hatte sich am Samstagabend im ZDF-Sportstudio erstmals öffentlich zu seinem Last-Minute-Abgang nach Wolfsburg geäußert. An dem Wechsel sei der Trainer nicht unschuldig gewesen, deutete Kruse an. Fischer bestätigte das im DAZN-Interview vor dem Spiel am Sonntag: "Bundesliga ist kein Streichelzoo. Es ging um die Spielzeiten." Der Offensivstar wurde in 18 seiner 23 Saisoneinsätze bei Union ausgewechselt. Sein Auftrag sei es jedoch nicht Wünsche zu erfüllen, so Fischer. Auch nicht die seines "Unterschiedsspielers", wie er Kruse gerne nannte.

Sven Michel debütierte

Um Kruses Verlust abzufangen, verpflichtete Union kurz vor Ende der Transferphase Zweitliga-Topscorer Sven Michel aus Paderborn. Der sei zwar kein 1:1-Ersatz, aber immerhin ein Ersatz, kommentierte Fischer den Transfer in der für ihn typischen trockenen Art. Bei Michels Startelfdebüt gegen Dortmund wurde klar, was der Erfolgstrainer damit meinte. Zwar bewegte sich der 32-Jährige in Unions 3-4-3-System im eigenen Ballbesitz ähnlich wie Kruse viel in den offensiven Zwischenräumen auf der linken Seite. Anders als sein Vorgänger mit der Nummer zehn ist er aber kein Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff, der Pässe in die Spitze spielt, sondern ein Angreifer, der sich gerne mit Tiefenläufen hinter Abwehr anbietet oder versucht, mit Tempo auf die Kette zuzudribbeln.

dpa/Sören Stache Reaktionen auf Wechsel des Topscorers - Kruse-Transfer spaltet die Meinungen Nach nur eineinhalb Jahren hat Union Berlin seinen Topscorer Max Kruse an den VfL Wolfsburg verloren. Der Stürmer hinterlässt eine Lücke in Köpenick. Sein Wechsel erhitzt die Gemüter - und spaltet die Fans in ihren Meinungen.

Becker in ungewohnter Rolle

Da Union gerne direkt nach vorne spielt und nach Ballgewinnen mit viel Tempo umschaltet, passt Michel in den Kader. Allerdings muss die Mannschaft ihr Spiel ohne die Qualitäten von Kruse, der seine Mitspieler genau in diesen Situationen häufig mit seinen Schnittstellenpässen in Szene setzen konnte, umstellen. Fischer will die Last auf mehrere Schultern verteilen und setzte deshalb gegen Dortmund neben Michel auch noch auf Sheraldo Becker und Taiwo Awoniyi, die wie der Neue aus Westfalen ebenfalls gerne tief gehen. Weil Fischer offensiv nicht auf die kreativen Momente des eifrigen Niederländers Becker verzichten wollte, aber gleichzeitig defensiv die gewohnte Grundordnung beibehalten wurde, musste ein ungewohnter Platz für ihn gefunden werden: Der Flügelstürmer rückte gegen den Ball eine Position nach hinten und bildete im Mittelfeld eine Dreierreihe mit Levin Öztunali und Grischa Prömel.

Dortmund dominierte das Mittelfeld

Spätestens nach dem 0:2 in der 25. Spielminute war klar, dass diese Idee nicht den erwünschten Erfolg hatte. Dabei hatte Union die Partie sehr druckvoll begonnen. Was war danach geschehen? "Die ersten Minuten waren gut und dann waren wir nicht mehr so gut im Anlaufen", antwortete Fischer. Wie gewohnt begann das Pressing der Eisernen ab der Mittellinie. Um Dortmunds gute Kombinationen zu verhindern, sammelten sich alle Unioner in der eigenen Hälfte, um die Räume eng zu machen. Doch je mehr Ballbesitz der BVB hatte, desto weniger kam Union in die Zweikämpfe. Dortmund-Trainer Rose hatte mit Mahmoud Dahoud und Axel Witsel zwei Sechser aufgeboten, um die Zentrale dicht zu halten. Gleichzeitig erhöhten sie den Druck auf die gelernten Flügelspieler Öztunali und Becker. Sie konnten nicht standhalten, vor dem 0:1 durch Marco Reus bewegten sich alle Unioner nur rückwärts, anstatt nach vorne zu verteidigen.

IMAGO/Revierfoto 1 min Union Berlins Offensive ohne Max Kruse - Eine Frage des Systems und der Effektivität In Spiel eins nach dem Abgang von Max Kruse verlor Union Berlin torlos gegen Augsburg. Laut Taktik-Experte und Mitbetreiber des Blogs Textilvergehen Daniel Roßbach ist das allerdings kein Grund zur Panik. Von Jakob Lobach

Union spielt ungewohnt offensiv

Leider war das nicht die letzte Nachlässigkeit: "Wenn man sich die Gegentore zwei und drei anschaut, ist das nicht gut genug verteidigt", schimpfte Fischer. Vor dem zweiten Gegentor vergaßen die Eisernen ihren eigenen Plan. Anstatt weiter im Mittelfeld zu pressen und auf Umschaltmomente zu lauern, begannen Fischers Spieler Dortmund schon am gegnerischen Strafraum anzulaufen. Dem ballsicheren BVB spielte das in die Karten. Als Dan-Axel Zagadou vor dem 0:2 einen langen Ball hinter Unions Abwehr spielte, befand diese sich auf Höhe der Mittellinie und kam nicht mehr hinterher. Sowohl im eigenen Ballbesitz als auch beim Verteidigen lief das Spiel an Unions Mittelfeldspielern vorbei. Weil sie gemeinsam Kruses Lücke schließen mussten, ist am Sonntag die gewohnte Statik des Systems von Union zusammengebrochen.

Möhwald machte Hoffnung

Wie es besser gehen kann, zeigte die Einwechslung von Kevin Möhwald. Sobald er für Öztunali ins Spiel kam, kamen aus der Zentrale endlich mehr Impulse. Als Möhwald in der 72. Minute dynamisch in den Strafraum stürmte und eine Flanke von Christopher Trimmel einköpfte, brandete bei den 10.000 Fans in der Alten Försterei kurz Hoffnung auf – bis der Treffer nach Videobeweis wegen eines Fouls von Anthony Ujah zurückgenommen wurde. Bis zum Schluss habe die Mannschaft unermüdlich gearbeitet, lobte Fischer. Auf ihn kommt in den kommenden Tagen eine schwere Aufgabe zu: Wie gelingt es Union, Kruses Kreativität zu ersetzen, ohne die defensive Stabilität zu verlieren? Neben Möhwald könnte dazu auch Winterneuzugang Andras Schäfer beitragen, der in den letzten Schlussminuten sein Debüt feiern durfte. Hoffentlich auch mit Passgenauigkeit, denn trotz des klaren Ergebnisses war die Fischer-Elf gegen Dortmund nicht chancenlos, aber zu viele Umschaltsituationen versandeten nach schlampigen Pässen. "Wir werden uns das in der Analyse angucken", versprach Fischer.

Sendung: rbb24, 13.02.2022, 22 Uhr