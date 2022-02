Von internationalen Wettbewerben wie der Euroleague oder gar der schillernden Champions League spricht Hermann Winkler zwar nicht. Doch zum Glänzen bringen möchte der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) seine Regionalliga-Nordost schon. Es ist die Liga, in der sich klangvolle Traditionsklubs nur so tummeln, beispielsweise FC Energie Cottbus, BFC Dynamo, Lok Leipzig oder Carl Zeiss Jena. Vereine mit einer breiten Fanbasis. Eigentlich ein gewaltiges Potenzial.

Trainer-Legende Ede Geyer leidet mit dem Fußball im Osten. "Die Lage des Ostfußballs ist eigentlich katastrophal", sagte der 77-Jährige vorige Woche im Gespräch mit rbb|24 . "Der internationale Fußball, von dem man in den Zeitungen liest, der ist vom Ostfußball so weit weg wie die Erde vom Mond."

Sie sollen ihre Expertise aus Wissenschaft, Wirtschaft, Sport und Politik einbringen [nofv-online.de] . So wurde in der ersten Sitzung in Leipzig im Februar etwa über neue Finanzquellen für die einzelnen Vereine gesprochen, und wie in einer sich anbahnenden Zeit nach Corona die Zuschauer wieder zurück ins Stadion geholt werden können. Thematisiert wurden aber auch medizinische Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt.

Die Fachleute sollen von nun an regelmäßig zusammenkommen, um Vorschläge zu erarbeiten, wie man den Ost-Verband professionalisieren könne. Denn klar ist: Die fünf verschiedenen Regionalligen in Deutschland ko-existieren nicht autark, sondern sie stehen in unmittelbarer Konkurrenz zueinander. Nicht alle Regionalliga-Meister können fest mit dem Ticket zum ersehnten Profifußball der dritten Liga rechnen, müssen teilweise noch in die Playoffs, die jährlich rotieren. In diesem Jahr sind es die Staffel-Sieger der Regionalliga Nordost und der Regionalliga Nord, die sich in zusätzliche Relegationsspiele begeben müssen.

Winkler plädiert für eine Änderung dieser Regelung, fordert fünf feste Aufsteiger und fünf Drittliga-Absteiger. Das sei allerdings mit den Klubs der dritten Liga derzeit "überhaupt nicht zu machen", bemängelt er. "Die wollen sich so ein bisschen als closed Shop betrachten und sagen, fünf Absteiger wären zu viel, das ist zu viel Fahrstuhl."