Fürstenwalde und Hertha II verlieren - Lichtenberg 47 feiert gelungene Heimpremiere

Sa 12.02.22 | 16:26 Uhr

Bild: IMAGO / Matthias Koch

Lichtenberg 47 hat in der Fußball-Regionalliga Nordost einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Chemie Leipzig eingefahren. Gleichzeitig war es eine gelungene Heimpremiere im heimischen Hans Zoschke-Stadion, in dem man erstmals in dieser Saison spielen durfte, nachdem dort zuletzt noch die neue Flutlichtanlage installiert werden konnte.

Siegtreffer mit dem Schlusspfiff

Vor 950 Zuschauern mussten die 47er bereits in der 10. Minute den Rückstand durch Denis Jäpel verkraften. In der Folge drängte die Elf von Trainer Mike Lehman zwar auf den Ausgleich, aber alles in allem blieben die Gastgeber vor dem Tor zu ungefährlich. Nach der Pause gingen die 47er dann engagierter in die Partie und belohnten sich in der 69. Minute mit dem 1:1, als Tarik Gözüsirin den Ball in die Maschen stocherte. Jener Gözüsirin war es dann auch, der in einer packenden Partie, in der beide Seiten auf den Siegtreffer drängten, quasi mit dem Schlusspfiff (90.+4) den umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Lichtenberger erzielen konnte. Durch den Sieg hat Lichtenberg nun sichere 13 Punkte Abstand auf die Abstiegszone.

Fürstenwalde und Hertha II mit Auswärtspleiten

Gehörig unter die Räder geriet Union Fürstenwalde durch eine 2:6-Auswärtsklatsche beim Spitzenteam Lok Leipzig. Nach der 1:0-Führung durch Max Winter in der 7. Minute verloren die Unioner völlig den Faden. Noch kurz vor der Pause hagelte es drei Gegentore in vier Minuten. Und auch in der zweiten Hälfte wurde es nicht besser für die Fürstenwalder, die ab der 70. Minute in Unterzahl spielen mussten. Finn Berk hatte die Notbremse gezogen. Union steht durch die Niederlage weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Sachsen unterstrichen mit dem 6:2 ihre Ambitionen auf die Spitze und bleiben Tabellenführer BFC Dynamo weiter auf den Fersen. Ebenfalls eine Niederlage musste die U23 der Hertha beim Chemnitzer FC einstecken. Die Tore für Chemnitz fielen zwar glücklich (Freiberger/18.) beziehungsweise nach Herthas Harakiri-Schlussminuten (Brügmann/90.+4), letztlich hatten die Gastgeber aber mehrheitlich das Heft in der Hand und konnten das Spiel bestimmen. Der CFC blieb durch den 2:0-Heimsieg zum 13. Mal in Folge ohne Niederlage. Hertha II steht trotz der Niederlage weiterhin auf Platz 12 in der Tabelle.



