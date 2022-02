Ligakonkurrent Optik Rathenow hat auswärts hingegen einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg für sich gewonnen. Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sie sich vom Tabellenzweiten Lok Leipzig. Dabei sah es lange so aus, als würde Optik mit einer Niederlage zurück nach Hause fahren. Nachdem die Gastgeber in der 30. Minute in Führung gegangen waren, gelang dem Rathenower Stürmer Emir Sejdovic erst in der 84. Minute der späte Ausgleich. Die Brandenburger verhinderten somit, in der Tabelle weiter abzurutschen und bleiben weiterhin auf Platz 18.