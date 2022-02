Ein Doppelschlag von Altglienicke kurz vor der Halbzeit zum 2:0-Pausenstand brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße. Nachdem der Berliner AK in der 59. Minute mit seinem einzigen Treffer des Spiels den Anschluss wiederhergestellt hatte, sorgten zwei weitere, späte Tore Altglienickes für die Entscheidung. Der Berliner AK rutscht durch die Niederlage in der Tabelle auf Rang fünf, Altglienicke steht weiterhin auf Platz acht.

Die Fußballer vom Berliner AK haben in der Regionalliga Nordost eine herbe Niederlage kassiert. Beim VSG Altglienicke verloren die Berliner am Sonntagnachmittag deutlich mit 1:4 und ließen so drei Punkte im Kampf um die vordersten Tabellenplätze liegen.

Ebenfalls eine 1:4-Niederlage (0:1) hinnehmen musste an diesem Wochenende die Mannschaft von Optik Rathenow. Die im Tabellenkeller angesiedelten Brandenburger verloren ihr Gastspiel beim ZFC Meuselwitz deutlich und auch in der Höhe verdient. Den einzigen Rathenower Treffer erzielte Jonathan Muiomo beim Stand von 0:3 per Foulelfmeter. Für die im neuen Jahr noch sieglosen Rathenower war es die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen.

Das dritte Spiel des Tages in der Regionalliga Nordost gewann der SV Babelsberg 03 mit 2:1 (1:0) gegen den FSV Luckenwalde. Nach der Niederlage in Leipzig am vergangenen Wochenende gingen die Gastgeber gegen Luckenwalde in der ersten Halbzeit durch Daniel Frahn in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte Etienne Nikol in der 70. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Potsdamer, die dank drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen auf Rang sieben in der Tabelle stehen. Der FSV Luckenwalde liegt zwei Plätze dahinter auf Position neun.