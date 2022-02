Nach zuletzt vier Spielen zu null und vier Siegen in Serie war es in der Folge diesmal die Mannschaft vom BFC, die auswärts im Hans-Zoschke-Stadion tor- und punktlos blieb. Insbesondere in der ersten Halbzeit war das Spiel geprägt von den Defensiven beider Mannschaften, sodass es mit 0:0 in die Kabinen ging. Und auch in der zweiten Hälfte gelang es der zuletzt gut aufgelegten Offensive Dynamos nicht, einen eigenen Treffer zu erzielen. Stattdessen war es Lichtenbergs Philipp Grüneberg, der seine Mannschaft in der 75. Minute in Führung brachte und so gleichzeitig den 1:0-Endstand besorgte.