Partie bei Schlusslicht Auerbach - Löst Wollitz das Energie-Rätsel?

Fr 04.02.22 | 12:07 Uhr | Von Andreas Friebel

Bild: imago images/Matthias Koch

Der Start nach der Winterpause war für Energie Cottbus enttäuschend. Im Topspiel gegen Jena verloren die Lausitzer erstmals seit Monaten. Vor dem Auswärtsspiel in Auerbach fragt sich Trainer Wollitz, ob das nur ein Ausrutscher war. Von Andreas Friebel

Gesundheitlich angeschlagen stand Energie-Coach Wollitz am vergangenen Samstag an der Seitenlinie, als seine Mannschaft ihre Regionalliga-Partie gegen Jena mit 0:1 verlor. Was den 56-Jährigen zugesetzt hat, ist noch offen. Eine Blutuntersuchung soll jetzt Klarheit bringen. Auch die Aufarbeitung der ersten Niederlage im neuen Jahr ist noch nicht abgeschlossen. "Die Gründe für diesen Auftritt herauszufinden, ist schon eine Kunst. Ich kann mir das bislang nicht erklären", sagte Wollitz am Donnerstag.

imago images/Fotostand Fußball | Regionalliga Nordost - Cottbus unterliegt Jena und verliert Anschluss an BFC Dynamo Energie Cottbus hat eine bittere Niederlage kassiert. Zum Jahresauftakt unterlag die Wollitz-Elf dem FC Carl Zeiss Jena knapp. In der Tabelle der Regionalliga Nordost verlieren die Lausitzer durch die Pleite an Boden.



Training wurde intensiviert

Doch irgendwie muss er das Energie-Rätsel lösen, sonst droht Cottbus schnell den Anschluss an Spitzenreiter BFC Dynamo zu verlieren. Sieben Punkte sind es inzwischen wieder auf die Hauptstädter. "Ich habe den Jungs am Sonntag erst einmal zwei Stunden Videos vom Jena-Spiel gezeigt. Denn wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann." Im nächsten Schritt hat der Cottbuser Coach in dieser Woche das Training etwas umgestellt. Gerade die Intensität wurde erhöht. Durch eine Verkleinerung der Spielfläche wurden seine Spieler gezwungen, auf engen Raum mehr Zweikämpfe zu führen und noch konzentrierter zu agieren. "Das ist aber nur das eine. Das andere, das wichtigere, kommt am Samstag", so Wollitz. Da spielt der FC Energie in Auerbach, beim Schlusslicht der Fußball-Regionalliga. Die Favoritenfrage ist also schnell geklärt. Nur haben die Lausitzer nicht immer gute Erfahrungen mit den Sachsen gemacht. In acht Spielen gab es nur vier Siege.

"Geht nicht um schön spielen, sondern um Mentalität"

"Das wird ein reines Kampfspiel, wie es von je her schon immer in Auerbach war", gibt Wollitz die Richtung vor. Der sich auch die beiden jüngsten Auftritte der Vogtländer im Video angeschaut hat. Der Tabellenzweite Lok Leipzig kam am vergangenen Wochenende nur zu einem knappen 1:0 gegen den VfB. Und der Dritte, Berliner AK, kam am Mittwoch über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Cottbus ist also gewarnt. "Da geht es am Samstag nicht um schön spielen, sondern um Mentalität." Erstmals zum Aufgebot wird dabei Neuzugang Joshua Bitter gehören. Der zuletzt vereinslose Verteidiger wechselte am Montag kurz vor dem Schließen der Transferliste in die Lausitz. Und obwohl er an kaum einer Trainingseinheit teilgenommen hat, kann sich Claus-Dieter Wollitz vorstellen, den 25-Jährigen von Anfang an zu bringen. "Warum nicht? Gegen Jena hat kein Feldspieler so eine Leistung gezeigt, dass er sich sicher sein kann, auch gegen Auerbach zur Startelf zu gehören."

imago/Picture Point Energie Cottbus vor dem Heimspiel gegen Jena - Neues Jahr, alte Probleme Zum Auftakt ins neue Regionalliga-Jahr kommt es am Samstag zum Topspiel zwischen Energie Cottbus und dem traditionellen Rivalen Carl Zeiss Jena. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz plagen vorab große Personalsorgen. Von Andreas Friebel

Die anstehenden Aufgaben sind lösbar

Da ist er wieder, der Blick zurück auf das Jena-Spiel und die bange Frage: War das nur ein Ausrutscher? Der Monat Februar wird darauf eine Antwort geben. Denn die nun folgenden Gegner müsste Cottbus besiegen, um vorn dranzubleiben. Nach dem Gastspiel beim Schlusslicht kommt nächste Woche TeBe Berlin ins Stadion der Freundschaft. Und dann geht es zum Vorletzten nach Fürstenwalde. Holen die Lausitzer aus diesen Spielen die Maximalpunktzahl, ist alles wieder möglich. Kann Trainer Wollitz aber sein Team nach dem rätselhaften Auftritt gegen Jena nicht wieder in die Spur bringen, dürfte es schwer werden, noch einmal vorn mitzumischen.

Sendung: rbb24, 04.02.2022, 22 Uhr