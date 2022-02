Zuletzt war Trübsal blasen angesagt bei Fußball-Regionalligist SV Tasmania. Rein sportlich steht aktuell eine desaströse Bilanz für den Traditionsverein aus Neukölln zu Buche: Zehn Niederlagen in Folge, 13 Spiele ohne Sieg. Einen "Dreier" holte man in der Regionalliga-Nordost zuletzt vor vier Monaten gegen Energie Cottbus (2:1). Dem Trainergespann Abu Njie und Co-Trainer Momar Njie war dieser sportliche Negativlauf offensichtlich zu viel geworden. Aufgrund der "sportlichen Gesamtsituation und aus persönlichen und beruflichen Gründen" traten beide vergangene Woche mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern zurück.

Für Franke ist Tasmania seine erste Trainerstation im Senioren-Bereich. Der gebürtige Cottbuser blickt auf eine ansprechende Karriere als Spieler zurück, stand unter anderem in Diensten von Energie Cottbus, Dynamo Dresden und Viktoria Berlin. Zuletzt agierte er als Jugendkoordinator von Tennis Borussia. So kam auch der Kontakt zu Stande, erzählt Almir Numic. Ein Tas-Jugendtrainer, der mit Franke zu tun hatte, brachte den Vorsitzenden auf die Idee, Franke als Coach zu verpflichten. Nach einem Telefonat war der 34-Jährige sehr angetan von der Idee. "Mein erster Gedanke war: So eine Chance? Da musste ich zupacken", sagt Franke. Und so einigte man sich schnell auf einen Vertrag.

Bereits drei Tage später kam es zur Premiere des Trainers in Rathenow. Gegen Optik, den direkten Konkurrenten um den Abstieg, verlor man jedoch mit 0:2. "Wir haben das Spiel gut analysiert und jetzt heißt es weitermachen", sagt Franke und stellt gleich den wichtigsten Punkt seiner Arbeit in den Vordergrund: "Wir wollen den Jungs Selbstvertrauen geben." In der zweiten Hälfte gegen Optik war dies bereits spürbar, da sei man laut Franke die deutliche aktivere Mannschaft gewesen. Was noch fehlt, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Tasmania erzielte in den ersten vier Regionalliga-Spielen nach der Winterpause kein eigenes Tor, verlor dabei viermal zu null. Bei der Offensivschwäche gilt es für den neuen Trainer anzusetzen.