Die Niederlagenserie der Fußballer von Tasmania Berlin in der Regionalliga Nordost hält weiterhin an. Am Sonntagnachmittag verloren die Berliner ihr Heimspiel des 24. Spieltags gegen den FSV Luckenwalde mit 0:2. Während Tasmania im dritten Spiel in Serie ohne eigenen Treffer blieb, war es aufseiten der Gäste Stürmer Till Plumpe, der erst für die 1:0-Halbzeitführung sorgte und seine Mannschaft anschließend mit seinem zweiten Treffer des Spiels kurz nach der Pause endgültig auf die Siegerstraße schoss.

Ebenfalls eine Niederlage kassierte am Sonntag die Mannschaft vom SV Babelsberg in ihrem Auswärtsspiel bei Chemie Leipzig. Mit 1:3 verloren die Potsdamer, bei denen Daniel Frahn den einzigen eigenen Treffer erzielte, und rutschen so in der Tabelle auf Rang sieben hinter Chemnitz. Die ursprünglich für Samstag angesetzte Partie in Leipzig war kurzfristig um einen Tag verschoben worden, um eine Lockerung der Corona-Maßnahmen in Sachsen dahingehen auszunutzen, dass am Sonntag statt 1.000 Fans 3.000 Anhänger zum Spiel zugelassen waren.

Im Kontrast hierzu gar nicht gespielt wurde am Wochenende auf dem Platz von Tennis Borussia: Wegen mehrere Coronafälle im Team wurde die Partie gegen Lok Leipzig abgesagt. Wann die Begegnung nachgeholt wird, ist noch offen.