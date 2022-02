Aktuell stünden dem Trainer-Gespann wieder mehr Spieler zur Verfügung, doch die von Corona Genesenen könne man keineswegs einfach in die Spiele hineinschmeißen, sagt Karsten Heine. Man sei mit den Spielern und der medizinischen Abteilung aber im ständigen Austausch. "Wir versuchen das im Interesse der Gesundheit der Spieler so zu bewerkstelligen, dass sie Stück für Stück an die Belastung herangeführt werden", so Heine.

Mittelfeldspieler Christian Derflinger hatte beispielsweise eine Corona-Infektion mit stärkeren Symptomen. Ihn werde man im kommenden Spiel gegen Jena daher keinesfalls in die Anfangsformation nehmen.

Neben den zahlreichen Ausfällen durch Corona gab es in der Winterpause auch einen prominenten Abgang zu verschmerzen. Mittelstürmer Felix Brügmann hat die VSG in Richtung Chemnitzer FC verlassen. Für Karsten Heine ist das eine vertretbare Entscheidung: "Das ist wirklich im gegenseitigen Einvernehmen passiert. Wir hatten die Auffassung, dass sich Felix hier nicht so wohl gefühlt hat. Ich bin aber sicher, dass er in Chemnitz wieder zu seiner alten Leistungsfähigkeit zurückfinden wird", sagt Heine.

Brügmanns Lücke im Sturm füllte zuletzt Johannes Manske aus – gegen TeBe mit leider mäßigem Erfolg. "Wir hatten sicherlich das Problem, dass Tugay Uzan durch Verletzung ausfiel", sagt Heine, der neben Manske auch noch den erfahrenen Patrick Breitkreuz für diese Position in der Hinterhand weiß.