Die Füchse Berlin haben auch ohne ihr an Corona erkranktes Trainerduo Jaron Siewert und Max Rinderle gewonnen. Am Sonntag siegten die Berliner beim Abstiegskandidaten TuS N-Lübbecke mit 32:26 (16:11). Für die Füchse war es in der Handball-Bundesliga der vierte Sieg in Serie. Damit festigten sie auch ihren vierten Tabellenplatz. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit neun und Lasse Andersson mit sieben Toren.

Auf der Bank hatten die als Trainerduo eingesprungenen Manager Bob Hanning und Vorstand Sport Stefan Kretzschmar zunächst einen ruhigen Auftakt. Die Füchse lagen von Beginn an vorn und gingen schnell 4:1 in Führung. Doch dann offenbarten sich zu viele Lücken in der Berliner Deckung und die Gastgeber kamen wieder auf einen Treffer heran.