Die 31-Jährige hatte bereits in den ersten zwei Läufen am Sonntag alle Medaillenchancen eingebüßt. "Heute war es viel besser. Es ist schade, wenn man sieht, was eigentlich möglich gewesen wäre", so Jamanka. Die Winterbergerin Laura Nolte verpasste als Vierte eine Medaille nur knapp.

Am kommenden Freitag (13 Uhr MEZ) beginnen die olympischen Wettkämpfe im Zweierbob, bei denen Jamanka gemeinsam mit Anschieberin Alexandra Burfghardt startet.