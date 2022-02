Zwei deutsche Medaillen innerhalb von 45 Minuten — und ich war bei beiden Entscheidungen live dabei, habe den Wind und die Kälte gespürt, die fassungslosen Gesichter der Sportlerinnen gesehen und die Jubelschreie gehört. Der Stoff aus dem Geschichten sind, auch am nächsten Morgen im Inforadio vom rbb, bei rbb 88.8, bei Radioeins — aber auch bei WDR2, bei HR1, MDR Jump und vielen anderen Sendern. Das ist mein Job bei Olympia. Momente miterleben, einordnen und aus erster Hand davon in sauber durchgetakteten Gesprächen mit allen möglichen ARD-Radioprogrammen zu erzählen. Was für eine wunderbare Aufgabe.

Durch China bin ich vor langer Zeit mit dem Rucksack gereist, vor 14 Jahren war ich dann bei den Sommerspielen in Peking und habe damals so viel von der Stadt mitgenommen wie nur möglich. Von den Eindrücken dieser Reisen zehre ich jetzt noch. Denn 2022 habe ich von China im Allgemeinen und von Peking im Besonderen fast nichts mitbekommen. Die olympische Blase fühlte sich besonders in Peking eher wie ein Käfig an. Ein Käfig, in dem es sich dennoch aushalten ließ — in Peking genauso wie in Zhangjiakou. Die neuen Hotels in den Bergen sind nach unseren Maßstäben überraschend dreckig. Das Essen kommt meistens lauwarm. Die Shuttlebusse sind ungeheizt. Das ist ungewohnt, manchmal etwas unangenehm. Aber doch nicht schlimm. In einer großen Zeitung schreibt ein Kollege vom "Olympia-Koller". "Der Chinese" tue dies, "der Chinese" tue das. "Der Chinese?" Dann bleib doch einfach zuhause.

Viel schlimmer finde ich, dass "der Chinese" für uns nicht zu sprechen ist. Was ohnehin ziemlich schwierig ist in diesem Land wird jetzt komplett unmöglich. Keine Chance auf irgendeinen Kontakt zu Menschen, die nicht in der Blase sind, die nicht direkt in irgendeiner Funktion mit Olympia zu tun haben. Das macht das Einordnen schwer. Was halten die Menschen von den Spielen? Begeistern sich jetzt wirklich 300 Millionen Chinesen für Wintersport? Wie reagieren sie auf westliche Kritik an der Menschenrechtssituation in ihrem Land? Viele Fragen. Keine Hoffnung auf Antworten.

Das ist frustrierend. Und viel schlimmer als die täglichen PCR-Tests, die omnipräsente Videoüberwachung oder die Tatsache, dass im Hotel und im Restaurant fortlaufend Menschen in Ganzkörperschutzanzügen und doppelten Schutzmasken um einen herum alle Oberflächen mit einem Desinfektionsmittel besprühen, das offenbar scharf genug ist, den Steinboden unseres neu gebauten Hotels zu verätzen. An solche Umstände gewöhnt man sich erstaunlich schnell — ein bisschen so, wie wir uns zuhause vor Monaten daran gewöhnt haben, dass alle überall mit Masken herumlaufen, was wir hier auch in maximaler Konsequenz tun müssen.