Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft um ihr Quartett aus Spielern der Eisbären Berlin beendet die Olympia-Vorrunde mit ihrer zweiten Niederlage. Gegen die USA unterlag die DEB-Auswahl am Sonntag knapp mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Am Dienstag geht es nun gegen die Slowakei um den Viertelfinaleinzug.

Gegen die USA zeigte die deutsche Mannschaft ihre bislang beste Turnierleistung. Das Team von Trainer Toni Söderholm begann furios und ging durch Patrick Hager in Überzahl bereits in der zweiten Minute in Führung. In der Folge reichten der Mannschaft jedoch auch eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Spielen sowie ein weiterer Treffer durch Tom Kühnhackl nicht zum Sieg.

Soll der Einzug ins Viertelfinale trotz der Niederlage und Platz drei in der Gruppe A noch gelingen, muss die Auswahl um Leo Pföderl und Co. am Dienstag ihr Play-off gegen die Slowakei gewinnen. Eine Niederlage hingegen würde das Ausscheiden bedeuten.