Piet Berlin Freitag, 04.02.2022 | 16:40 Uhr

Schade, dass beim anderen Artikel das Kommentieren schon wieder geschlossen wurde. Aber okay, hier geht auch. Ich werde die OWS so gut es geht verfolgen, weil es mir um den Sport und die Athleten geht. Wer in den sozialen Medien groß was von Boykott erzählt, sollte erstmal bei sich selbst anfangen. ZB auf iPhone und Co verzichten. Meistens hört dann aber die Solidarität auf.