Vor dem Kurzprogramm der Frauen, das am Sonntag (9:30 Uhr MEZ) ausgetragen wird, setzten sich in der Mannschaftswertung die USA vor Russland und China an die Spitze.

Unterdessen hat Eiskunstläufer Nolan Seegert nach seinem positiven Corona-Test vom vergangenen Mittwoch weiter einen Einsatz im Paarlauf im Visier. Er werde alles dafür tun, mit seiner sportlichen Partnerin Minerva Hase wie geplant am 18. und 19. Februar im Paarlauf-Wettbewerb antreten zu können, schrieb der 29-Jährige am Freitag in den sozialen Netzwerken.



Im Teamwettbewerb konnte das Duo nicht antreten. Seegert war als erster deutscher Athlet in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in einem Isolations-Hotel.