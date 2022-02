Für Emma Stolle ist die Sache klar: "Die Traber Deutschlands sind selbst gefragt, etwas an ihrem Sport und Image zu ändern", sagt die 24-Jährige. Sie muss es wissen, denn Emma Stolle ist nicht nur amtierende Berliner Meisterin und deutsche Vize-Meisterin, sondern auch die Tochter einer absoluten Trabrennsport-Legende. Vater Klaus-Volker Stolle (78) war nicht nur erfolgreicher Hotelier, sondern mit fast 650 Siegen in rund 6.000 Rennen auch ein äußerst erfolgreicher Amateur-Sportler. Sein Markenzeichen: ein leuchtend weißes Outfit, mit abgesetzten schwarz-roten Farb-Akzenten.

Die trägt fast 20 Jahre nach dem Karriere-Ende des Papas auch Tochter Emma. Die zunächst gar nichts wissen wollte von der Leidenschaft ihres Vaters. Ihr Interesse galt der Dressur. Erst als sie im Rahmen ihres Medien-Studiums ein YouTube-Video über den Trabrennsport anfertigen soll, ist es um sie geschehen. "Als hätte ich etwas wiedergefunden, was zu mir gehört", sagt Stolle. Der Papa ist skeptisch, will seiner Tochter die Bürde des so erfolgreichen Namens ersparen. Doch Emma Stolle füllt die Fußstapfen souverän aus. Gleich ihr erstes Rennen gewinnt sie, so wie einst Vater Klaus-Volker. Dabei sagt sie: "Erfahrung spielt eine große Rolle im Trabrennsport, und da habe ich noch nicht so viel von."

Doch auch abseits ihrer Trainingsstätte in Zossen macht Emma Stolle auf sich aufmerksam. Auf YouTube betreibt sie den Kanal "Gemeinsam für den Trabrennsport". Die Idee dafür kam ihr, wie sie sagt, "auf dem Klo" und zu Beginn der Corona-Zeit, in der keine Rennen stattfinden konnten und sich grundlegende Fragen stellten: Wie steht es um den Trabrennsport? Wie sieht seine Zukunft aus? Was macht den Sport so besonders und wunderbar?

Mit ihren Videos will Emma Stolle Antworten geben. Die Inhalte wandeln zwischen Vor- und Nachberichten zu einzelnen Rennen, Vlogs, also Einblicke in ihren Alltag und Erklär-Videos wie "Was ist Trabrennsport?". Doch auch die klare Kante kommt nicht zu kurz. Emma Stolle will verändern und spricht offen aus, was sie stört. "Traberdeutschland wird zu Grunde gerichtet …" [youtube.com] heißt ein weiteres ihrer Videos, in dem sie unter anderem anprangert, dass junge Stimmen nicht gehört werden.