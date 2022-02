Cottbus vor der Partie gegen den BKA - Die Baustelle vor dem Spitzenspiel

Fr 25.02.22 | 15:12 Uhr | Von Fabian Friedmann

Bild: IMAGO / foto2press

Energie Cottbus ist in der Regionalliga noch auf der Suche nach der Souveränität des vergangenen Jahres. Gegen den Berliner AK wird der FCE wohl auf Trainer Claus-Dieter Wollitz verzichten müssen. Dafür dürfen wieder mehr Fans ins Stadion. Von Fabian Friedmann



Ein Spitzenspiel vor der Brust, aber viele Baustellen rund um die Mannschaft. So stellt sich aktuell die Situation bei Fußball-Regionalligist Energie Cottbus dar vor dem Heimspiel gegen den Berliner AK am Samstag (13 Uhr). Trotz des 3. Tabellenplatzes und mittlerweile neun Punkten Rückstand auf die Spitze hat der FCE den Titelkampf noch nicht abgeschrieben. Allerdings braucht es in den kommenden Spielen eine Siegesserie für die Wollitz-Elf, will man Spitzenreiter BFC Dynamo noch ernsthaft gefährden.

Wollitz angefressen und weiterhin in Quarantäne

Zuletzt sprang für Energie beim Tabellenletzten Union Fürstenwalde aber nur ein mageres 2:2 heraus. Ein schwacher Auftritt, der noch bitterer wurde, weil man sich in der Nachspielzeit den unnötigen Ausgleich einfing. Trainer Claus-Dieter Wollitz, der in Fürstenwalde aufgrund einer Corona-Infektion fehlte, war entsprechend angefressen: "So etwas in der Nachspielzeit darf uns einfach nicht passieren. Es ist nicht das erste Mal, das reicht dann nicht. Wir brauchen immer vollste Konzentration, die war nicht da und das ärgert uns maßlos", erklärte Wollitz auf der Homepage des Vereins. Ob Wollitz am Samstag wieder auf der Bank Platz nehmen wird, ist aktuell mehr als fraglich, denn der Energie-Coach leidet nach wie vor an Symptomen. Gut möglich, dass Sportdirektor Maximilian Zimmer abermals die Mannschaft einstellen muss, wobei Wollitz sich der Wichtigkeit der Partie gegen den Tabellenfünften und direkten Konkurrenten um den Aufstieg vollends bewusst ist: "Das Spiel gegen den BAK hat aus verschiedenen Gründen eine gewisse Brisanz. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft wir auf die Platte bringen", sagte er der Lausitzer Rundschau.



Defensive ist die größte Baustelle

Der Mannschaft fehlen wird Verteidiger und Kapitän Axel Borgmann, der sich in Fürstenwalde die fünfte Gelbe Karte eingehandelt hatte. Fraglich sind auch Niclas Erlberg und Arnel Kujovic, die wie ihr Trainer an Corona erkrankt waren, aber bereits wieder aus der Isolation entlassen worden sind. Bei ihnen will man aber kein Risiko eingehen und die Ergebnisse einer kardiologischen Untersuchung abwarten. Die Angst vor Nachwirkungen und Folgeschäden der Infektion sind durchaus begründet. Anfang Dezember kollabierten bei Gegner BAK zwei zuvor mit Corona infizierte Spieler während eines Spiels in Jena. Solch ein Szenario will man bei Energie bestmöglich vermeiden. Durch die Sperre von Axel Borgmann und dem Fehlen die Langzeitverletzten Shawn Kauter und Jan Koch ist die Defensive die momentan größte Baustelle beim FC Energie. Innenverteidiger Jonas Hildebrandt war zuletzt ebenfalls angeschlagen. Ob er rechtzeitig fit wird für das Spiel gegen den Berliner AK, stand abschließend noch nicht fest. Der 25-Jährige, der vor der Saison von Rot-Weiß Essen nach Cottbus kam, könnte der Hintermannschaft mehr Sicherheit verleihen. Positiv ist das Comeback vom offensiven Flügelspieler Malcolm Badu, der nach einer langwierigen Erkrankung gegen Fürstenwalde nach über vier Monaten erstmals wieder ein Pflichtspiel bestreiten konnte.



Wieder mehr Zuschauer in Cottbus zugelassen

Gute Nachrichten gibt es darüber hinaus auch für die Energie-Fans. Nachdem die Brandenburger Landesregierung am Dienstag die Corona-Eindämmungsverordnung geändert hat, darf der Verein das Stadion der Freundschaft wieder bis zu 50 Prozent auslasten, wobei nach wie vor die 2G-Regelung gilt. Eine Kontaktnachverfolgung entfällt. Lautstarke Unterstützung kann die FCE-Mannschaft auch gut gebrauchen, steht sie doch vor richtungsweisenden Wochen. Nach dem BAK und der Auswärtspartie in Altglienicke folgen in der Liga die Heimspiele gegen die Topteams von Lok und dem Chemnitzer FC, gefolgt vom Landespokal-Halbfinale gegen Babelsberg 03.



