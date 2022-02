Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin dürfen vorerst wieder bis zu 10.000 Zuschauer bei Heimspielen in ihren Stadien zulassen. Das hat der Berliner Senat am Dienstag beschlossen. Austragungsorte bei Großveranstaltungen dürfen zu 50 Prozent ausgelastet werden. Es gilt die 2G-Regel zuzüglich Test- und Maskenpflicht.

Zu Fußballspielen und großen Konzerten können ab Samstag in Berlin wieder mehr Menschen gehen. Im Einzelhandel werden die Zugangskontrollen erleichtert. Die 2G-Regel hier und auch in anderen Bereichen will der Senat erst nächste Woche aufheben.

Anders sieht das Auslastungsverhältnis bei Herthas Stadtrivale Union Berlin aus. Dort bedeuten die aktuellen Publikums-Regeln, dass etwa 45 Prozent der Tribünen im Stadion an der Alten Försterei gefüllt sein können. Unions Pressesprecher Christian Arbeit sieht die Lockerungen auch durchweg positiv: "Natürlich freut uns diese Entwicklung in der vergangenen Woche. Die Zeit reicht, um das gegen Dortmund schon nutzen zu können. Ein guter Schritt", sagte Arbeit im Gespräch mit der "Berliner Morgenpost".

Hertha-Manager Fredi Bobic hatte sich zuletzt gewünscht, dass der Berliner Senat schneller auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz reagiert. Noch vor den Beschlüssen am Dienstag hatte er kritisiert, dass es eine Deckelung bei der Zuschauerzahl geben soll: "Ich bin nicht zufrieden damit. Das kann nur der Anfang sein. Ich werde es immer wieder sagen: Wir müssen uns prozentual an den Kapazitäten der Stadien orientieren. Das muss die Politik auch besser reflektieren und dann auch so anpassen, wie es sich gehört, nämlich nach der Größe", so Bobic. Die erlaubten 10.000 Zuschauer würden für das Olympiastadion, die Heimspielstätte von Hertha BSC, lediglich eine Auslastung von 13,5 Prozent bedeuten.

Die großen Berliner Indoor-Sportvereine sind ebenfalls von der neuen einheitlichen Zuschauerregelung betroffen. So erhöht sich die maximale Zuschauer-Kapazität beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin sowie dem Eishockey-Erstligisten Eisbären Berlin auf je 4.000. In der Max-Schmeling-Halle, in der die BR Volleys sowie die Handballer der Füchse Berlin spielen, sind demnach rund 3.500 Zuschauer zugelassen.

Der Sprecher der Berliner Profiklubs und gleichzeitig Manager der BR Volleys, Kaweh Niroomand, sieht ein wichtiges Zeichen in den neuen Regelungen, "weil die Gesellschaft eine Antwort und Reaktion darauf erwartet, dass die Fallzahlen auf den Intensivstationen stabil bleiben". Dennoch sei er kein Verfechter von allzu schnellen Lockerungen, so Niroomand. Er wolle eine schrittweise Öffnung. "Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, jetzt mit Augenmaß vorzugehen. Zumindest habe man jetzt die richtigen Instrumente wie Abstand und Masken für die Zuschauer - "wenn man das alles konsequent umsetzt, glaube ich nicht, dass es gefährlicher ist, ins Olympiastadion zu gehen als zum Einkaufen in ein Warenhaus", sagte Niroomand.

Daneben kritisiert auch Niroomand die Deckelung der Zuschauerzahlen in den großen Stadien. "Ich verstehe nicht, warum man an dieser 10.000er Grenze festhalten muss." Für das Olympiastadion oder die Alte Försterei machen diese Regelung laut Niroomand nur bedingt Sinn. "Da kann man auch mehr zulassen. Da haben sie Abstand, da tragen die Leute Maske und sie haben die Impfung. Was soll heute noch mehr an Sicherheit geboten werden?"