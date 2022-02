Am Sonntagabend, kurz nach dem Abschluss der Wettkämpfe, vermeldete er zwar vier Verdachtsfälle, wirklich Sorgen machte ihm aber der Blick in die Ukraine. Fünf Sportler waren zu Wochenbeginn in die Lausitz gereist. Wenig später marschierten russische Truppen in der Ukraine ein. "Es sind in den letzten Tagen viele Tränen geflossen. Wir haben das Team aus der Ukraine unterstützt, wo wir konnten. Und wir bleiben auch weiter in Kontakt", so Wohlfahrt.

Groß war die Vorfreude auf den ersten internationalen Sportwettkampf in Cottbus seit Beginn der Corona-Pandemie. Trotz hoher Inzidenzen entschieden sich die Macher des "Turnier der Meister" für die Durchführung des Turn-Weltcups. Nichtsahnend, dass Corona nur eine Nebenrolle spielen würde. Als Turnier-Direktor Mirko Wohlfahrt kurz vor Beginn des Weltcups in Cottbus von einem "mulmigen Gefühl" sprach, in diesen Tagen so einen großen internationalen Wettkampf durchzuführen, da dachte er an die hohen Corona-Zahlen.

Am Montag fliegt das Team nach Doha, wo bereits am kommenden Wochenende der nächste Weltcup ansteht. Dann geht es weiter nach Kairo. Dort gibt es Mitte März einen weiteren Weltcup. Wie es dann weitergeht ist aber völlig ungewiss. Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt bot aber an, dass Cottbus helfen würde, sollte bis dahin die Lage in der Ukraine weiter so angespannt sein. Der Olympiastützpunkt und die Turner des SC Cottbus haben seit vielen Jahren einen guten Draht in die Ukraine.

Vor dem Hintergrund des Krieges in ihrer Heimat ist es umso erstaunlicher, welche Leistungen die Turner in Cottbus zeigten. Am zweiten Finaltag am Sonntag konnten sich Illia Kovtun am Barren sowie Daniela Batrona am Schwebebalken in die Siegerlisten dieses Traditionsturnieres eintragen. Kovtun ist 18, Batrona sogar erst 15 Jahre alt. Für das Siegerfoto stand die junge Ukrainerin gemeinsam mit der Belarussin Anastasiya Smantsar auf dem Podest, die Dritte am Schwebebalken geworden war. Was Batrona mit Blick auf die Rolle von Belarus in diesem Konflikt dachte, ist unklar. Die Sportler aus der Ukraine gaben während ihrer Zeit in Cottbus keine Interviews. Dafür machte aber Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt seinen Standpunkt klar: "Es kann nicht sein, dass junge Sportler dafür einstehen müssen, wenn die Politik versagt."