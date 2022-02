Die Turner aus der Ukraine haben beim Turn Weltcup in Cottbus sportliche Zeichen gesetzt. Illia Kovtun wurde am Sonntag Sieger am Barren, und Daniela Batrona siegte am Schwebebalken. Schon am ersten Finaltag hatte die Riege am Samstag mehrere Top-Platzierungen erreicht.

Nach der Anreise am Dienstag waren die Mannschaft sowie die Weltcup-Organisatoren von der russischen Invasion in der Ukraine überrascht worden. "Wir haben sofort unsere Hilfe angeboten, darunter auch einen Verbleib in Deutschland", sagte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt. Die Delegation habe sich aber entschieden, geschlossen nach Doha in Katar zum nächsten Weltcup zu reisen. In der Lausitz-Arena wurde am Sonntag zum dritten Mal eine Schweigeminute eingelegt.