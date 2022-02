Union empfängt St. Pauli im Pokal - Mit Herz und Haltung ins Halbfinale

Mo 28.02.22 | 19:47 Uhr | Von Stephanie Baczyk

Bild: imago images/Contrast

Mit dem Erfolg gegen Mainz beendete der 1. FC Union seine kleine Sieglos-Serie. Für ein Weiterkommen im Pokal-Viertelfinale gegen St. Pauli brauchen die Köpenicker ein ähnliches Auftreten. Und dann ist da noch dieser Heimspiel-Fluch. Von Stephanie Baczyk



Das Personal

Bis auf Keita Endo, Winterneuzugang Andras Schäfer und Laurenz Dehl kann Unions Cheftrainer Urs Fischer mit allen Spielern planen - Startelfveränderungen sind im Pokal-Duell gegen den FC St. Pauli nicht ausgeschlossen. "Ist dann immer auch die Möglichkeit, dem einen oder anderen ein paar Minuten zu geben", so der Schweizer. Im Tor dürfte Frederik Rönnow anstelle von Andreas Luthe stehen, im Sturm Taiwo Awoniyi wieder von Beginn an spielen.

Die Form

Drei Spiele ohne Sieg und ohne Tor sind seit Samstag passé: Mit der Rückkehr zur Doppelspitze gegen den FSV Mainz 05, bestehend aus Sheraldo Becker und Andreas Voglsammer, und einer organisatorisch starken Leistung in der Defensive, erarbeitete sich der 1. FC Union ein wichtiges Erfolgserlebnis. "Ich glaube, nach diesem Sieg ist jetzt nicht auf einmal alles gut, wie aber vorher auch nicht alles schlecht war", ordnet Coach Fischer das Ergebnis und Auftreten seiner Mannschaft ein. "Da gilt es, anzuknüpfen: diese Haltung einzunehmen, alles dafür aufzuwenden. Sich gegen Widerstände zu stellen. Diesen ersten Schritt haben wir gemacht im Spiel gegen Mainz." Das Team, seit dem Ende der Transferperiode oft auf den Weggang von Stürmer Max Kruse angesprochen, hat eine passende Antwort gegeben, gerade in der zweiten Hälfte gegen die Rheinland-Pfälzer mit mehr Mut, auch im Spiel nach vorne überzeugt. Der Pokal-Achtelfinal-Erfolg gegen den Stadtrivalen Hertha BSC ist etwas über einen Monat her, der Sieg damals: hochverdient. Jetzt, so scheint es, haben sich die Köpenicker zum richtigen Zeitpunkt erneut in die perfekte Pokal-Stimmung gebracht.

imago/Julius Frick Analyse | Rückkehr zur Union-DNA - In 5-3-2 they trust Ein überragender Sheraldo Becker führte Union Berlin am Samstag gegen Mainz 05 zum Sieg. Er profitierte von einer Umstellung von Trainer Urs Fischer, der sich an alte Erfolgsrezepte erinnerte. Wieso das funktionierte, analysiert Till Oppermann.

Der Gegner

… hat im Achtelfinale ebenfalls überzeugt, spektakulär Borussia Dortmund rausgeworfen. "Das ist eine Mannschaft, die versucht, spielerische Lösungen zu finden", sagt Urs Fischer. "Im Umschaltspiel ordentlich, sehr laufintensiv. Die versucht, den Gegner immer wieder hoch zu pressen." Der FC St. Pauli ist aktuell Tabellendritter der Zweiten Liga, nur einen Zähler hinter dem Team von Werder Bremen, das von ganz oben grüßt. Trainer Timo Schultz, der in den 2000ern als Spieler viele Jahre für den Klub auflief, hat innerhalb kürzester Zeit aus einem Abstiegs- einen Aufstiegskandidaten geformt - die vergangene Saison hatten die Kiezkicker noch auf Platz zehn beendet. Schultz spricht mit Blick auf die Pokal-Aufgabe an der Alten Försterei von einer Riesen-Herausforderung: "Dort erwartet uns ein richtiges Brett." Seine Hamburger reisen allerdings auch mit einem Riesen-Sturm an: Angreifer Guido Burgstaller ist mit 17 Toren der Torjäger der Stunde in der Liga, der zudem fünf Treffer vorbereitet hat. Für einen Ex-Unioner und Aufstiegshelden von 2019 gibt es zudem ein Wiedersehen unter Flutlicht: Mittelfeldspieler Marcel Hartel trägt seit dieser Spielzeit das Trikot der Sankt Paulianer.

Unioner im Fokus

Gegen Ende letzten Jahres forderte Sheraldo Becker offensiv mehr Einsatzzeit - gegen Mainz war der 27-jährige Offensivspieler bester Mann auf dem Platz, was auch mit seiner Rolle in der Doppelspitze zu tun hatte. Becker machte ein Tor - sehenswert - selbst, bereitete zwei mit vor - was auch sein Trainer zufrieden zur Kenntnis nahm. "Er hatte schon vorher immer wieder Momente im Spiel, wo er die Differenz machen konnte", so Fischer. "Er muss schauen, dass er das beibehält." Beckers Geschwindigkeit mit Ball, seine Fähigkeit im Eins gegen Eins Raum zu erlaufen, seine präzisen Zuspiele - Pros auf der Liste des 1. FC Union.

Besonderheiten

Für die Eisernen ist es erst das dritte Viertelfinalspiel im DFB-Pokal, 2019/20 schieden sie das letzte Mal in besagter Runde aus - schon unter Urs Fischer, gegen Bayer Leverkusen. Die Fans erinnern sich natürlich mit warmem Herzen und feuchten Augen an die Saison 2000/01, als der 1. FC Union das Finale im Berliner Olympiastadion erreichte. Dass der FC Schalke 04 das Endspiel schlussendlich mit 2:0 gewann, war damals sekundär. Und noch eine Besonderheit würden die Köpenicker gerne streichen: Die letzten sieben Heimspiele im Pokal haben sie allesamt verloren. Was den Trainer - Überraschung - wenig beschäftigt: "Haben wir nicht im Kopf, das ist jetzt ne neue Möglichkeit", so Fischer.

