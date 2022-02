Viktoria Berlin im Abstiegskampf - Erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt

Der FC Viktoria Berlin startete furios in die 3. Liga. Doch seit Jahresbeginn warfen Corona-Ausbrüche, Verletzungen und Misserfolge die Lichterfelder weit zurück. Ein neuer Cheftrainer soll jetzt den Klassenerhalt schaffen. Von Friedrich Rößler

Die Fußball-Drittliga-Saison 2021/22 hatte noch gar nicht begonnen, da sorgte der Aufsteiger FC Viktoria Berlin schon für Schlagzeilen. Das Stadion Lichterfelde entsprach nicht den Anforderungen des Deutschen Fußball-Bundes(DFB) für die Liga. Nach einigem Hin und Her durfte die Mannscgaft aus dem Süden Berlins dann ihre Heimspiele in der Mitte von Berlin, im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, austragen. Damit war auch die letzte Hürde für die Premieren-Saison genommen. Vor der Stadiondebatte hatte der FC Viktoria eine juristische zu überstehen. Der Fußball-Klub aus dem Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf wurde erst nach dem Abbruch der Regionalliga Nordost-Saison 2020/21 nach 13 Spieltagen dank einer Quotientenregel und mit der Zustimmung aller betreffenden Vereine zum Meister und damit zum direkten Aufsteiger erklärt.

Tabellenführer als Aufsteiger

Am ersten Spieltag der 3. Liga gewann Viktoria Berlin mit Cheftrainer Benedetto Muzzicato das Auftaktspiel gegen Viktoria Köln mit 2:1 und startete einen sensationellen Höhenflug. Die erste Niederlage erlitt der Klub erst am vierten Spieltag gegen den Halleschen FC, doch die losgetretene Euphorie-Welle hielt an, sodass der Neuling aus Berlin lange oben mitspielte. Zwar fehlte dem Aufsteiger zur Winterpause hin die Konstanz, an Abstiegskampf dachte allerdings vor der Rückrunde kein Viktoria-Fan.

Tiefpunkt gegen Eintracht Braunschweig

Auch nach dem Auswärtserfolg kurz vor Weihnachten 2021 beim Namensvetter in Köln(4:1) konnte niemand in Lichterfelde ahnen, dass der Winter 2022 eisig für Viktoria werden würde. Fünf von sechs Ligaspiele in Folge verlor der Aufsteiger, holte nur einen Punkt(1:1) gegen Verl. Den Tiefpunkt erlebte das Team von Benedetto Muzzicato am 16. Februar 2022 im Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig: 0:6 ging der Hauptstadt-Klub im Heimspiel unter, ideen- und hilflos stolperten die Viktoria-Spieler über den Platz. Nach dem verlorenen Auswärtsspiel in Hessen am 27. Spieltag gegen den SV Wehen Wiesbaden(0:2) zog das Management die Reißleine und entließ den Cheftrainer. Co-Trainer David Pietrzyk übernahm übergangsweise. Doch auch er konnte anschließend keinen wichtigen Dreier gegen den SC Freiburg II(0:2) holen. Sein Team steht mit 27 Punkten aus 26 Spielen gerade so über dem Strich und muss am Mittwoch ausgerechnet gegen Chemie Halle auswärts punkten. Der Hallesche FC brachte dem frech aufspielenden Aufsteiger in der Hinrunde die erste Niederlage bei.

Rückkehr der Spieler

Interims-Trainer David Pietrzyk äußerte sich nach dem vergangenen Heimspiel trotz der Niederlage zuversichtlich. "Es ist schade, dass wir die Torchancen, die wir hatten, nicht verwerten konnten. Das ist etwas, was uns schon die ganze Saison begleitet." Mittelfeldspieler Björn Jopek sprach zusätzlich von einem guten Team-Spirit und von "der besten Trainings-Woche der Saison". Alle seien eng zusammengerückt und wollten am Mittwoch gegen Halle "das Ruder in die richtige Richtung reißen." Dass Jopek überhaupt von Team und Training spricht, lässt für die weiteren Drittliga-Partien hoffen. Die Lichterfelder hatten nicht nur Personalmangel wegen Corona-Ausbrüchen in der Vorbereitung auf die Rückrunde zu beklagen, sondern auch während des laufenden Spielbetriebes. Mehrere Begegnungen mussten abgesagt werden, teilweise konnte Ex-Trainer Muzzicato nicht mal in Kleingruppen trainieren lassen. Ende Januar standen Viktoria weniger als zwölf einsatzbereite Fußballer zur Verfügung.

Muzzicato war sehr beliebt

Pandemiebedingte Ausfälle, Verletzungen, unregelmäßiges Training, Leistungsdefizite und Misserfolge. So sieht die Drittliga-Realität für den Liganeuling nach 28 Spieltagen aus. Das letzte Mal, dass Viktoria Berlin eine komplette Saison zu Ende spielen konnte, war in der Regionalliga Nordost 2018/19. Damals landeten die Lichterfelder auf Platz 11. Erst am 01. Juli 2019 trat Benedetto Muzzicato sein Amt als Cheftrainer bei den Himmelblauen an und avancierte dort zum Motivator und schließlich zum Aufstiegstrainer. Diese Portion Emotionalität und Glaube an sich selbst fehlt heute schmerzlich. Der Ex-Coach war sehr beliebt im Team, auch, als es nicht so richtig lief, erzählt Björn Jopek. "Entsprechend waren viele Jungs traurig oder mitgenommen, der eine oder andere hat auch eine oder mehrere Tränen vergossen." Durch dieses Tal scheint die Mannschaft jetzt hindurch gegangen zu sein.

Der Neue soll dem Alten ähneln

Rückblickend schwärmt auch Sportdirektor Rocco Teichmann vom Ex und betont gleichzeitig, dass die Trennung einvernehmlich und die richtige Entscheidung gewesen sei. Man brauche jetzt neue Impulse. Außerdem hätte Muzzicato ab März mit dem Beginn seines Trainer-Lehrgangs in Köln in der aktuell angespannten Situation weder körperlich noch geistig immer bei der Sache sein können. Vor der sportlichen Misere war das zwar bekannt, aber nicht akut. Auf der Suche nach dem neuen Trainer sei man schon ziemlich weit voran geschritten, so Teichmann. Das Profil erinnere stark an den Vorgänger: passend zu Stadt und Verein, Drittligaerfahrung und noch etwas: "Wir suchen jemanden, der die Überzeugung hat, mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein diese Liga halten zu können. Und das muss er auch vorleben können." Da fällt einem sofort ein an der Seitenlinie jubelnder Trainer mit eckig markanter Brille und italienisch klingendem Namen ein.

Achtungserfolg Klassenerhalt?

Nach dem Spiel gegen Halle am Mittwoch wolle der Klub aus dem Süden Berlins sich zur Cheftrainer-Frage erneut äußern und höchstwahrscheinlich Muzzicatos Nachfolger bekannt geben, so Teichmann. Der soll es dann richten mit dem Klassenerhalt. Und auch das wäre eine hoch anzurechnende Leistung. Denn vor dem Start dieser Drittliga-Saison hat doch fast jeder Viktoria Berlin dort in der Tabelle vermutet, wo sie jetzt stehen.

