Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben am 17. Spieltag der Frauen-Volleyball-Bundesliga einen Heimsieg gefeiert. Mit 3:2 Sätzen (20:25, 19:25, 25:19, 25:18, 15:10) schlugen die Brandenburgerinnen die Roten Raben Vilsbiburg vor 434 Zuschauern in der heimischen MBS Arena und festigten somit den fünften Tabellenplatz.

Dabei sah es nach zwei Sätzen erstmal so aus, als würden die Potsdamerinnen eine Heimniederlage kassieren müssen. Vilsbiburg startete stark in die Partie und konnte die ersten beide Spielabschnitte klar für sich entscheiden. Doch die Gastgeberinnen wollten sich nicht geschlagen geben und starteten ein Comeback, mit dem sie die Gegnerinnen in den entscheidenden fünften Satz zwangen. Dort gelang ihnen dann, sich für die Mühe zu belohnen und den Sieg klarzumachen.

Schon am kommenden Mittwoch geht es für die Volleyballerinnen vom SC Potsdam in der Bundesliga weiter. Dann haben sie die Ladies in Black Aachen zu Gast.