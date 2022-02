Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Am vierten Spieltag der Gruppenphase setzte sich der Bundesliga-Tabellenführer beim serbischen Meister Vojvodina Novi Sad am Mittwoch nach überzeugender Vorstellung mit 3:0 (27:25, 25:20, 25:23) durch. Vor den letzten beiden Vorrundenspielen führen die Berliner ihre Vierergruppe ungeschlagen mit zwölf Punkten an.

In den letzten beiden Spielen müssen die BR Volleys jedoch am 16. und 17. Februar zweimal bei Zenit St. Petersburg, dem Favoriten auf den Gruppensieg, antreten. Nur die Ersten aus den fünf Vorrundengruppen sowie die drei besten Zweiten kommen ins Viertelfinale.