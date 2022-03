Das Final Four der Basketball-Euroleague wird nicht wie geplant in Berlin, sondern im serbischen Belgrad stattfinden. Das gaben die Organisatoren des höchsten europäischen Clubwettbewerbs am Freitag bekannt. Das Turnier sollte ursprünglich vom 27. bis 29. Mai in Berlin ausgetragen werden.

Der neue Termin in Belgrad ist der 19. bis 21. Mai. Die Veranstalter begründeten ihre Entscheidung mit den Pandemie-Maßnahmen in Serbien, die es erlauben, das Turnier in einer vollen Halle auszuspielen. In die Stark-Arena passen bis zu 15.500 Zuschauer.

"Die Entscheidung wurde mit dem Ziel getroffen, Euroleague-Fans die größte Wahrscheinlichkeit zu geben, das Event vor Ort zu besuchen, und gleichzeitig den teilnehmenden Spielern den Zugang zur Final-Four-Stadt zu ermöglichen", hieß es von der Euroleague. Dies sei aufgrund der aktuell gültigen Corona-Maßnahmen in Deutschland nicht möglich.

Berlin soll als Gastgeberstadt allerdings nur pausieren. "Wir freuen uns, dorthin zurückzukehren", sagte Euroleague-CEO Jordi Bertomeu. Zuletzt fand das Final Four in der Saison 2015/16 in Berlin statt.

Alba Berlin belegt in der aktuellen Euroleague-Saison den 14. Tabellenplatz.