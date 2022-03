Alba Berlin auf Auswärtsreise in Istanbul - Mit zusätzlichem Gepäck und Playoff-Träumen an den Bosporus

Mo 28.03.22 | 21:22 Uhr | Von Jakob Lobach

Bild: IMAGO/Camera4+

Die Basketballer von Alba sind am Montag zu einer sechstägigen Istanbul-Reise aufgebrochen. Mit im Gepäck: Playoff-Hoffnung, Lust auf Sightseeing, aber auch schwere Beine und Verletzungssorgen. Von Jakob Lobach



Die Koffer der Spieler von Alba Berlin waren ein wenig schwerer als üblich, als ihre Besitzer diese am Montagvormittag in den blauen Bus hievten. Normalerweise haben die schwarzen Taschen auf Rollen Gepäck für je einen Tag An- und Abreise sowie einen Spieltag dazwischen in sich, wenn sich die Basketballer an ihrem Trainingszentrum in der Schützenstraße zur Abfahrt versammeln. Dieses Mal hingegen mussten Albas Akteure ein paar mehr Unterhosen, T-Shirts und Trainingsklamotten in ihren Koffern verstauen. Der Grund für das viele Gepäck: Gleich zwei Auswärtsspiele in Istanbul bescheren Alba diese Woche eine sechstägige Reise an den Bosporus.

Am Dienstag (20 Uhr) tritt Alba in der bereits auf asiatischem Boden gelegenen Ülker Sports Arena auf Fenerbahce Istanbul. Am Freitag steht dann knapp 25 Kilometer weiter westlich und damit zurück in Europa ein Gastspiel beim Titelverteidiger Anadolu Efes auf dem Programm. Mit zwei Siegen in Istanbul würden die Berliner sich kurz vor dem Ende der regulären Saison eine realistische Chance auf die Playoffs in der Euroleague wahren. Ein ohnehin schon schweres Vorhaben, das durch Verletzungen, Corona-Fälle und einen gnadenlosen Spielplan allerdings zusätzlich erschwert wird.

Alte und neue Verletzte

So fliegen Albas Basketballer zwar mit zusätzlichem Gepäck nach Istanbul, dafür aber auch mit sieben Spielen aus den vergangenen 19 Tagen in den Beinen und noch dazu weniger Spielern als üblich. Nachdem bei der Niederlage in Chemnitz am vergangenen Sonntag bereits Tamir Blatt wegen einer Corona-Infektion nicht mitwirken konnte, fällt in Istanbul nun auch Albas Leistungsträger und offensive Schaltzentrale Luke Sikma krankheitsbedingt aus. Hinzu kommt der Langzeitverletzte Marcus Eriksson und auch bei Tim Schneider (Rückenprobleme) ist ein Einsatz in dieser Woche fraglich. "Unser Kader ist gerade leicht dezimiert", fasst Forward Oscar da Silva treffend zusammen. Und dennoch gibt es bei Alba auch Grund zur Freude: Nachdem im Laufe des Monats bereits Flügelspieler Yovel Zoosman sein Comeback gegeben hatte, stand gegen Chemnitz jüngst Johannes Thiemann nach überstandenen Knöchelproblemen wieder auf dem Parkett. Und auch bei Louis Olinde bahnt sich sechs Wochen nach seiner Kapselverletzung im Finger ein Comeback an. Als der Forward am Dienstag mit rechts seinen Koffer im Alba-Bus verstaute, hatte er mit der mittlerweile wieder ungeschienten linken Hand seine Wasserflasche fest im Griff. "Der Finger wird immer besser", erklärt Olinde, der die Hoffnung hat, vielleicht sogar schon am Freitag wieder spielfähig zu sein.

Gründe zur Freude

Der größte Grund zur Freude bei Alba dürfte allerdings sein, dass vier Spieltage vor dem Ende der Euroleague-Hauptrunde das Thema Playoffs überhaupt eines ist. Mit einer Bilanz von 10:14 liegt die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez in der Tabelle aktuell auf Rang elf, hat dabei aber nur eine Niederlage mehr auf dem Konto als die auf einem Playoff-Platz stehenden Franzosen von der AS Monaco. Insbesondere im Jahr 2022 hat Alba mit fünf Siegen aus den vergangenen sieben Spielen eindrucksvoll bewiesen, dass man in der europäischen Beletage mithalten kann. Die aktuelle Euroleague-Saison dürfte man bei Alba also auch dann problemlos als Erfolg verbuchen, wenn die Playoffs am Ende verpasst werden. Da passt es auch ins Bild, wenn Oscar da Silva kurz nach seinem Satz zur Verletzungssituation seines Teams sagt: "Wir haben trotzdem noch genug Qualität, um Spiele zu gewinnen." Und auch Louis Olinde antwortet angesprochen auf die Effekte der Niederlage gegen Chemnitz, den eng getakteten Spielplan und die Verletzungssorgen: "Ich glaube, dass wir immer noch ein sehr gutes Momentum haben und in einem guten Rhythmus sind." Wie dieses Momentum aussehen kann, hat Alba zuletzt beim so wichtigen Sieg gegen Roter Stern Belgrad unter Beweis gestellt. Nach zuvor zwei deutlichen Niederlagen auf europäischem Parkett, überzeugte Alba gegen den Konkurrenten im Playoff-Rennen spielerisch, aber auch in Sachen Intensität und Mentalität. Es scheint, als hätten die Berliner mittlerweile auch in der Euroleague mehr denn je das Selbstverständnis, auch knappe Spiele gewinnen zu können. Dass dazu Aufbauspieler Maodo Lo in der besten Saison seiner Karriere regelmäßig zur Höchstform aufläuft, hilft natürlich auch.

Zwischen Hexenkessel und Sightseeing

Die beiden Spiele in Istanbul dürften all dem zum Trotz echte Härtetests für Alba werden. "Fenerbahce und Efes sind sehr gute Teams", weiß auch Louis Olinde. Anadolu Efes Istanbul gehört mit seiner hochkarätig besetzten Mannschaft um das Guard-Duo Shane Larkin/ Vasilije Micić gar zu den Titelfavoriten in der Liga. Hinzu käme laut Olinde, dass "es immer hart ist, vor den Fans in Istanbul zu spielen." Kein Wunder, verwandeln diese ihre Heimspielstätten doch mit großer Regelmäßigkeit in echte Hexenkessel. So wäre es wiederum auch kein Wunder, wenn Albas Playoff-Hoffnungen bei der Rückkehr aus Istanbul kommendes Wochenende bereits verflogen sind. Eine andere Hoffnung von Louis Olinde und Oscar da Silva dürfte sich in den kommenden Tagen hingegen mit großer Sicherheit erfüllen lassen: die Hoffnung auf eine Runde Sightseeing in der Stadt am Bosporus. "18 Grad und Sonne, da kann man sich drauf freuen", sagt Olinde mit einem Lächeln. Und da Silva ergänzt angesichts seines ersten Besuchs in Istanbul: "Wir sind ja lange genug da dieses Mal, um uns ein bisschen was anzugucken."

Sendung: rbb UM6, 28.03.2022, 18 Uhr