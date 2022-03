Eine Frau und die ruppige Welt des Footballs - was sich letztlich nicht bewahrheiten sollte, machte zwischenzeitlich enorme Schlagzeilen. In der Aufregung ging dabei etwas unter, dass der Football-Sport bereits über eine eigene weibliche Sparte verfügt, die längst regen Zulauf genießt - in den USA genauso wie mittlerweile auch in Deutschland.

"Der Ball ist im Spiel, das ist das wichtigste", sagt Madleen Wilder, Football-Spielerin bei den Beelitz Blue Eagles. Wie Lloyd kommt auch die Brandenburgerin vom Fußball, war einst Abwehrspielerin bei Turbine Potsdam und gewann mit der Nationalmannschaft 2001 gar die Europameisterschaft. "Ohne Ball geht nix bei mir", sagt sie. Dieser ist im Frauen-Football etwas kleiner als bei den Männern, das Feld ist allerdings genauso lang: 100 Yards.

Als Wilder, 41 Jahre alt, hörte, dass in Beelitz eine Football-Sparte gegründet werden soll, wollte sie es direkt ausprobieren. "Ich bin sehr neugierig, ich möchte mal an meine Grenzen gehen – vielleicht ist das ja so ein Sport." Football erachtet sie als "extrem taktisch", doch vom Fußball her könne sie das einfacher nachvollziehen, sagt sie.