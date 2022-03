Wenn am Mittwoch der SV Babelsberg und der BFC Dynamo aufeinandertreffen, wird das für einen Akteur zu einem besonderen Erlebnis. Babelsberg-Trainer Jörg Buder spielte jahrelang für beide Vereine und in seiner Brust schlagen bis heute zwei Herzen. Von Lukas Witte

Die Vorfreude beim Trainer des SV Babelsberg Jörg Buder auf das kommende Spiel ist unheimlich groß. Am Mittwochabend ist er mit seiner Mannschaft in der Regionalliga Nordost zu Gast beim Tabellenersten BFC Dynamo. Vor allem kehrt er im Sportforum Hohenschönhausen aber an eine langjährige alte Wirkungsstätte zurück. Von 1982 bis 1992 spielte Buder für den BFC. Er begann in der Jugend und schaffte es bis in die erste Mannschaft der Berliner, für die er 21 Erstliga-Partien bestritt.

Seit August vergangen Jahres ist Jörg Buder Cheftrainer in Potsdam. Damals übernahm er das Amt von Predrag Uzelac, unter dem er zuvor Co-Trainer war. Seitdem er die Mannschaft leitet, spielen die Nulldreier eine durchaus ordentliche Saison. In seinem neuen Job fühlt er sich sehr wohl und will in Babelsberg in die Zukunft gucken.

Trotzdem ist auch sein Ex-Klub aus Berlin immer ein Teil von ihm. "Ich habe sehr viele gute Erinnerungen an die Zeit beim BFC. Es war richtig schön", erzählt er. Sich für einen Lieblingsverein zwischen den beiden zu entscheiden ist für Buder unmöglich. "Ich will da nicht einen vor den anderen Verein stellen. Ich habe beide Vereine in meinem Herzen", sagt er.