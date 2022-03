Viktoria-Berlin-Investor Karajica im Abstiegskampf - "Wir werden erfolgreichen Fußball spielen und 10.000 Zuschauer haben"

Di 15.03.22 | 16:08 Uhr | Von Lukas Witte

Bild: imago images/Matthias Koch

Zeljko Karajica ist Gesellschafter und Geldgeber beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten Viktoria Berlin. Für den Verein hat er eine Vision. In sportliche Angelegenheiten mischt er sich aber nicht ein. Von Lukas Witte

Es herrschen Minusgerade und ein kalter Wind peitscht durch den Jahn Sportpark in Prenzlauer Berg. Auf dem Rasen liegt Viktoria zur Halbzeit mit 0:2 gegen 1860 München zurück. Leidend beobachtet Zeljko Karajica die Partie von der Tribüne aus. "Ich bin emotional dabei", sagt er. Für den Hamburger ist Viktoria eine Herzensangelegenheit. Er ist nah dran und kennt jeden Spieler. "Aber ich gehe nie in die Umkleidekabine rein. Weder wenn wir verlieren noch wenn wir gewinnen. Da geht es um Distanz", sagt er. Diese Distanz zum sportlichen Handeln ist ihm besonders wichtig. Und dass, obwohl er eine ganze Menge Geld in den Klub gesteckt hat.

IMAGO / Matthias Koch Dritte Liga | 0:2-Niederlage - Viktoria Berlin verliert auch gegen 1860 München Viktoria Berlin wartet seit Mitte Dezember auf einen Sieg in der dritten Liga - auch gegen 1860 München ist die Mannschaft von Trainer Farat Toku chancenlos. Und verliert zu Hause verdient.



Viktoria als Unternehmen

Zeljko Karajica ist Manager und Unternehmer. Er war Geschäftsführer von DSF und Sport1, später von der ProSiebenSat. 1 TV Deutschland GmbH und 7Sports. 2020 verließ er den Konzern, um sich selbstständigen Tätigkeiten zu widmen. Zusammen mit seinem Bruder gründete er die SEH Sports & Entertainment Holding, die Anteile an den Fußballklubs SK Austria Klagenfurt und dem FC Viktoria 1889 Berlin hält. Karijica ist außerdem CEO der neugegründeten European League of Football. Unternehmer und Geldgeber, die bei Fußballvereinen einsteigen, sind ja zur Genüge bekannt. Aber der Hamburger versteht sich bei seinem Engagement beim Aufsteiger nicht als Investor oder Mäzen. Karijica ist Hauptgesellschafter. "Wir sagen Gesellschafter, weil wir das wie ein Unternehmen sehen. Wir sagen nicht, hier habt ihr Geld und macht damit was ihr wollt, sondern wir sind Teil des Ganzen und versuchen zu unterstützen", sagt er. Wie viel seines Geldes er in den Hauptstadt-Klub investiert hat, will Karajica nicht sagen. Als Haupt-Gesellschafter hält er aber einen Großteil der Anteile an Viktoria Berlin. Eine Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat beschert ihm das nicht. Aufgrund der 50+1-Regel muss diese immer beim Verein liegen. In operative Entscheidungen hat er also nur bedingt Einfluss.

Vertrauen in die Verantwortlichen

Ins sportliche Geschehen will er sich allerdings auch nicht groß einmischen. Sein Ziel ist es, dass der Verein so autark wie möglich handeln kann. Vor allem auf dem Rasen. Dort entscheiden Sportdirektor Rocco Teichmann und Geschäftsführer Peer Jaekel.



Auch in wegweisenden Fragen wie dem Trainerwechsel Anfang März. "Ich bin keiner, der morgens und abends anruft. Es ist ein Team, in dem sie die sportliche Verantwortung tragen und deshalb entscheiden sie am Ende auch. Den neuen Trainer habe ich noch gar nicht kennengelernt", sagt der Gesellschafter vor dem Spiel gegen 1860. Karajica sieht seine Einflussbereiche auf anderen Feldern: "Ob wir über Sponsoring reden, über Brandbuilding oder Social Media: Es gibt ja mehr beim Fußball als nur die 90 Minuten, die die Jungs auf dem Platz sind. Und da versuchen wir uns einzubringen und hoffen, dass wir jeden Tag an verschiedenen Stellrädchen drehen können."



Karajica weiß genau, wer Corona hatte, wer verletzt ist und wer in Topform. Er ist an allen Entwicklungen auf dem Rasen interessiert, mischt sich aber nicht ein. "Manchmal sprechen wir eine ganze Woche gar nicht, manchmal zehnmal am Tag. Der Stil ist eher, sich auszutauschen", sagt er.

imago images/Jan Huebner Interview | Viktoria-Geschäftsführer Peer Jaekel - "Sich zu trennen, fällt immer schwer" Vier Niederlagen setzte es für den Drittligisten Viktoria Berlin in den letzten fünf Spielen. Die Himmelblauen stecken mitten im Abstiegskampf und haben Konsequenzen gezogen. Geschäftsführer Peer Jaekel spricht im Interview über die Trainerentlassung.

Karajicas Masterplan

Der 51-jährige will aus dem abstiegsbedrohten Verein eine Marke formen. Brandbuilding nennt er das. "Wir sind ein Hauptstadtklub. Wenn man hier etwas entwickelt und den Fußball auf eine größere Bühne hebt, dann ist das in einer Stadt wie Berlin sicherlich attraktiv. Du hast hier ein Einzugsgebiet von sechs Millionen Menschen. Deshalb ist das Projekt spannend", erklärt er.



Vor allem auf die Jugendarbeit ist er stolz. Viktoria ist einer der Vereine mit den meisten aktiv spielenden Mitgliedern in Deutschland und ist mit den Jugendmannschaften in den höchsten Spielklassen vertreten. Das sei die Wurzel und der Unterbau. Karajica hat einen Plan, was er daraus machen will. "Wir wollen hier langfristig etwas bewegen und Aufbruchstimmung erzeugen", sagt er und hofft natürlich künftig auf mehr Zuschauer und einen Verein, der gar nicht auf die Zuwendungen eines Gesellschafters oder Partners angewiesen ist. "Das schönste wäre, wenn ich beim Wellness liege und nichts machen muss und wir Braunschweig nächstes Jahr von alleine 6:0 weghauen."

imago/Contrast Berlin-Prenzlauer Berg - Stadion im Jahn-Sportpark soll abgerissen und neu gebaut werden Das Stadion im Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg soll einem Neubau weichen. Darauf hatte sich die Senatsverwaltung für Inneres verständigt und angekündigt, einen Realisierungswettbewerb auszuschreiben. Dafür erntet sie nun scharfe Kritik - auch vom Koalitionspartner.

Was passiert beim Abstieg?

Von seinem Plan ist Viktoria derzeit aber noch weit entfernt. Beim Spiel gegen München sind fast mehr Gästefans im Jahnsportpark als Anhänger der Himmelblauen und auch in der sonstigen Außenwahrnehmung bekommt der Hauptstadtklub nicht die Aufmerksamkeit, die man sich beim Aufsteiger wünschen würde. Auch der sportliche Erfolg fehlt. Mit 28 Punkten stehen die Berliner derzeit auf dem 17. Platz der 3. Liga und sind akut abstiegsbedroht. Doch was würde ein Abstieg für das Konstrukt Viktoria und das Investment das Gesellschafters bedeuten? Was würde passieren, wenn es zurück in die Regionalliga geht? "Gar nichts", sagt Karajica. "Mal gewinnst du, mal verlierst du. Mund abputzen, Attacke und wieder loslegen!" Über ein Ende seines Investments will er nicht nachdenken. "Natürlich kann es so eine Situation geben. Man verspricht sich ewige Liebe und lässt sich scheiden. Aber wir sind ja jetzt ein Jahr früher in die dritte Liga aufgestiegen als es geplant war. Also besteht da keine Gefahr." Allerdings ist Karajica auch Geschäftsmann. "Er ist Vollblut-Sportler und will immer gewinnen, egal ob auf dem Platz oder im Hintergrund", beschreibt Geschäftsführer Jaekel den Gesellschafter. Wie viel Gewinn sich mit Viktoria beim Abstieg noch machen lässt, ist zumindest fraglich.



Fraglich ist auch, wie abhängig die Himmelblauen von Karajicas Geld sind. Für den Fall der Fälle hat sich der Klub abgesichert. Die erste Mannschaft wurde in eine Kapitalgesellschaft eingegliedert. Selbst wenn der sportliche Erfolg und das Investment fehlen sollten, könnte sich der Verein durch Mitgliedsbeiträge selbst tragen. Vor allem für die große Jugendabteilung des Klubs ist das entscheidend.

Quo vadis, Viktoria?

Auch wenn die Zeiten gerade schwierig sind, glaubt Karajica weiter an den Erfolg. Er will dem Ganzen Zeit geben. "Das Wetter wird schöner, die Sonne kommt raus, wir werden erfolgreicher Fußball spielen und dann werden wir hier auch wieder 10.000 Zuschauer sehen", sagt er. Kurzfristig soll jetzt erstmal die Klasse gehalten werden und nächste Saison will man im gesicherten Mittelfeld spielen. Und langfristig? "Wir wollen im Profifußball bleiben und Fuß fassen. Wir wollen Erfolg haben und theoretisch aufsteigen. Das war von Anfang an unser Ziel. Wir wollen professionellen Fußball mit Viktoria spielen. Und der spielt sich in der zweiten Liga nun mal besser als in der dritten", sagt Karajica schmunzelnd. Der Weg dorthin scheint aber noch in weiter Ferne.

Sendung: rbb24, 15.03.2022, 21.45 Uhr