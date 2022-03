Vorstellung des neuen Hertha-Trainers Magath - "Disziplin gehört zum Sport. Das habe ich nicht erfunden"

Mo 14.03.22 | 15:31 Uhr

imago images/Kicker/Zink Audio: Inforadio | 14.03.22 | 15:15 Uhr | Jakob Rüger | Bild: imago images/Kicker/Zink

Am Montagnachmittag wurde der neue Hertha-Trainer Felix Magath offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 68-Jährige ist zuversichtlich, beim abstiegsbedrohten Hauptstadtklub noch die Wende zu schaffen.

Felix Magath über ... ... die sportliche Situation bei Hertha BSC Der Klub braucht breite Unterstützung. Alle müssen miteinander arbeiten, um aus dieser Situation rauszukommen. Wir sind auf Tabellenplatz 17. Jeder sollte wissen, was das bedeutet. Ich stehe für die Konzentration und die Fokussierung auf das Wesentliche. Und das sind die verbleibenden acht Bundesliga-Spiele. Nach diesen Spielen wissen wir, wo wir stehen. Meine Aufgabe, die ich gerne übernommen habe, ist es, am Ende mit Hertha BSC mindestens einen oder zwei Plätze höher zu stehen als jetzt. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Das letzte Spiel in Gladbach habe ich natürlich verfolgt und habe mich mit der Mannschaft auseinandergesetzt. Es war deutlich zu sehen, dass die Mannschaft sich gewehrt hat und gegen diesen drohenden Abstieg angehen will. Es gibt natürlich Probleme bei uns in der Mannschaft, aber die werden wir in den nächsten Tagen und Wochen lösen können und den Klassenerhalt mit unserer Hertha erreichen werden.

imago images/Matthias Koch Analyse | Neuer Trainer Felix Magath - Kann "Quälix" Hertha retten? Herthas zweite Neubesetzung des Trainerpostens in dieser Saison war eine Überraschung. Felix Magath soll die Berliner vor dem Abstieg retten. Er steht für hartes Training und hält wenig von Taktik. Seine letzten Erfolge liegen lange zurück. Von Till Oppermann

... seinen Antrieb, in die Bundesliga zurückzukehren Eigentlich wollte ich nicht mehr in der Bundesliga als Trainer arbeiten. Auf der anderen Seite bin ich Fußballer. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht außer Fußball und das fast ausschließlich in deutschen Ligen. Ich kann einfach nicht anders. Ich bin Fußballer, ich will Fußball und ich liebe Fußball. In der Vergangenheit habe ich auf meinen Trainerstationen gezeigt, dass ich in der Lage bin, mich den Situationen anzupassen. Ich habe in verschiedenen Bundesliga-Vereinen die Aufgabe des Feuerwehrmanns übernommen. Also Mannschaften am Tabellenende übernommen und mit denen den Turnaround geschafft. Das ist mir mit sechs oder sieben Vereinen gelungen. Deshalb sehe ich in dieser Aufgabe etwas, was auf mich zugeschnitten ist. Ich glaube, dass ich in der Lage bin, Hertha BSC zu helfen und in der Bundesliga zu halten.

... die ersten Maßnahmen Ich werde alle in und um den Klub sensibilisieren, dass jetzt der Zeitpunkt ist, zusammen gegen einen Abstieg anzugehen. Da muss jeder mitmachen. Da gehören die Fans dazu, da gehört die Geschäftsstelle dazu, da gehört aber auch die Stadt Berlin dazu. In dieser Situation sollte man sich nicht auf die verkorkste Saison konzentrieren, sondern jeder sollte in den letzten acht Spielen mithelfen, damit dieser Hauptstadt-Verein in der Bundesliga bleibt.

... einen möglichen Umzug nach Berlin Ich habe die Möglichkeit, mich hier in einem Hotel die nächsten Wochen zurechtzufinden. Eigentlich habe ich mein ganzes Leben im Hotel gelebt. Seit 1974 bin ich in der Bundesliga irgendwo mit dabei. Von daher habe ich einige Hotelzimmer kennengelernt und freue mich auch hier in Berlin im Herzen der Stadt in einem Hotel zu wohnen.

... die Anfrage von Hertha BSC Natürlich verfolge ich die ganze Zeit die Fußball-Bundesliga. Von daher war ich nicht unbedingt überrascht. Ich freue mich, dass Fredi den Mut hatte, mich anzufragen. Im deutschen Fußball habe ich eine Vergangenheit und war immer jemand, der polarisiert hat. Die einen fanden mich klasse, die anderen haben sich gefragt, was man mit mir als Trainer will. Wir werden sehen. Ich kann heute nichts versprechen, aber ich werde alles daransetzen, dass die Recht haben, die glauben, dass ich die richtige Wahl für diese Position bin.

... die Schwachstellen der Mannschaft Das kann ich nicht beantworten. Ich muss erstmal mit den Menschen zusammenkommen. Ich muss sie sehen, ich muss sie hören, ich muss sie riechen und ich muss sie fühlen. Dann kann ich eine Aussage treffen. Worum es aber hier geht, ist das die Spieler bemüht waren und Mühe gezeigt haben, es wirkte unkoordiniert. Es war kein geschlossener Auftritt der Mannschaft. Deswegen muss ich erstmal mit den Spielern zusammenkommen und mich mit ihnen auseinandersetzen und danach werde ich mir im Klaren darüber sein, wo die Hebel anzusetzen sind.

... über seinen neuen Co-Trainer Ich habe bei der Auswahl darauf Wert gelegt, dass ich im Gegensatz zu mir einen Mann an meiner Seit habe, der ein bisschen jünger ist und näher an den Spielern dran ist als ich. Und das ist Mark Fatherington. Er ist ein ehemaliger schottischer Fußballspieler, mit dem ich in Fullham zusammengearbeitet habe und der in den letzten Jahren hier in Deutschland in Karlsruhe und Ingolstadt schon auf dem Trainingsplatz stand. Er spricht also perfekt Deutsch und da gibt es keine Verständigungs-Schwierigkeiten.

imago images/Nordphoto Hertha-Trainer muss gehen - Das unausweichliche Korkut-Aus Hertha BSC hat sich nach neun sieglosen Spielen infolge von Cheftrainer Tayfun Korkut getrennt - eine Entscheidung, die schon vor dem 0:2 bei Mönchengladbach unausweichlich schien. Nun rückt Geschäftsführer Fredi Bobic in den Fokus. Von Marc Schwitzky

... über seine harten Trainingsmethoden Körperliche Fitness ist für mich bei einem Profifußballer die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Auf allen meinen Stationen habe ich so trainiert, dass ich immer die wenigsten Verletzungsprobleme hatte. Nur selten hatte ich Spieler, die ausgefallen sind. Deswegen bin ich zufrieden damit, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. (...) Disziplin gehört nun mal zum Sport. Das habe ich nicht erfunden. Und deswegen fordere ich das auch von den Spielern. Das fordere ich für Hertha BSC und nicht um mich zu befriedigen. Ich habe da kein Glücksgefühl bei, wenn ein Spieler was machen muss. Die Spieler müssen begreifen, dass Disziplin zum Mannschaftssport gehört. Wer sich dahingehend bemüht, der hat bei mir alle Trümpfe in der Hand. Nicht ich entscheide ob und wie ein Spieler spielt. Das entscheidet er selbst. Ich helfe ihm dabei.

Sendung: rbb24, 14.03.2022, 18 Uhr