Hertha BSC in der Krise - "Die Spieler haben klar erkannt, dass sie das Problem sind"

Di 08.03.22 | 13:17 Uhr

Nach dem vorzeitigen Abgang von Arne Friedrich erläutert Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic die Hintergründe und sucht nach Problemlösungen im Abstiegskampf. Die Schuld für die aktuelle sportliche Situation sieht er weiterhin nicht beim Trainer.

Fredi Bobic über ... ... den vorzeitigen Weggang von Arne Friedrich Wir haben uns am Sonntag lange unterhalten und sind zu dem Entschluss gekommen, uns frühzeitiger zu trennen. Auf der einen Seite bedauere ich das. Auf der anderen Seite ist das auch die Konsequenz daraus, dass ja schon länger feststeht, dass er zum Ende der Saison aufhört und sich in der Rolle nicht mehr so wieder findet, wie er es möchte. Das ist vielleicht auch dadurch bedingt, dass wir in so einer schwierigen Situation sind. Wenn wir zehn Punkte mehr hätten, wäre das vielleicht einfacher zu moderieren. Und es ist für ihn jetzt auch schwierig gewesen, noch Einfluss zu haben. Auch in der Wahrnehmung gegenüber den Spielern.

... den fehlenden Einfluss von Friedrich Für uns war im Dezember schon klar, dass er gehen wird. Und damit war auch klar, dass ich ihn in vielen Entscheidungen, die die Zukunft von Hertha BSC betreffen, nicht mehr mit einbinden kann. Das ist völlig normal, wenn jemand im Sommer aufhören will. Über die Trainer-Frage haben wir uns offen ausgetauscht, aber das hat nicht die entscheidende Rolle gespielt. Da haben noch ganz andere interne Sachen reingespielt, auf die ich aber nicht öffentlich eingehe.

... eine mögliche Nachfolge auf der Position des Sportdirektors Es ist keine schnelle Nachfolge geplant. Ich werde vieles auf mich fokussieren müssen und werde versuchen, den Druck von Spielern und Trainern fernzuhalten und alles auf mich zu nehmen, was ich kann. (…) Das ist auch für mich belastend. Es ist viel mehr Arbeit als vorher gedacht. Aber trotzdem bin ich bereit und habe die Kraft dafür, um Hertha BSC über Wasser zu halten.

... die Entscheidung an Korkut festzuhalten Die Entscheidung haben wir alle zusammen getroffen. Auch im Gespräch mit den Spielern. Wir haben lösungsorientiert gearbeitet und die Spieler haben im Dialog klar erkannt, dass sie das Problem sind und ehrlich zu sich sein müssen. Dementsprechend werden wir die Maßnahmen in Richtung Mannschaft weiter verschärfen, damit sie auch verstehen, dass sie liefern müssen. Deshalb gab es keine Trainer-Frage. (…) Ich habe das komplette Vertrauen in ihn. Trotzdem ist es klar, dass wir am Samstag punkten müssen. Das weiß auch der Trainer.

... eine neue Herangehensweise Wir werden versuchen, noch einfacher Fußball zu spielen, damit die Fehler minimiert werden. Denn unser großes Problem sind vor allem die individuellen Fehlerketten. Die sind schwer weg zu trainieren und fangen bei jedem persönlich an. An diesen Themen werden wir arbeiten. Es wird nicht funktionieren, wenn du so viele Tore bekommst. Also muss man zu den ganz einfachen Dingen wieder zurückgehen. Und da stehe ich komplett hinter der Idee. Schon gegen Frankfurt wollten wir eigentlich viel einfacher spielen, aber die Fehlerkette war zu groß. Das hat uns sehr erschrocken, wie die sich gegenseitig damit angesteckt haben auf dem Platz.

... den Vertrauensverlust der Fans Erstmal ist es vollkommen verständlich, dass Frust und Enttäuschung bei den Fans da ist. Das ist bei uns nicht anders. Häme und Sarkasmus wie am letzten Samstag müssen aber nicht sein. Aber auch da werden wir es am Ende nur zusammen schaffen. Es geht hier um Hertha BSC und nicht um mich oder den Trainer. Das muss jeder verinnerlichen und in den letzten Wochen in jedem Spiel alles dafür geben. Wir müssen gucken, dass wir jetzt am Wochenende schonmal ein Zeichen setzen und Punkte holen – egal wie. Noch haben wir es selbst in der Hand.

... die Möglichkeit kurzfristig Spieler aus der russischen Liga zu verpflichten Gestern Abend war das Handy schon ein bisschen lauter, als die FIFA das bekannt gegeben hat. Da ist jetzt große Aufregung und die Ligen müssen es erstmal umsetzen. Viele werden jetzt Spieler angeboten bekommen. Wir werden das genau prüfen und uns dann anschauen, ob da jemand dabei ist und wir dieses neue Transferfenster, das es plötzlich gibt, noch einmal nutzen. Da geht es dann vor allem um ausländische Spieler, die in Russland spielen.

