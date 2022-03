Oberliga-Tabellenführer Blau-Weiß 90 Berlin - Mit Tradition zurück in den Profifußball

Fr 25.03.22 | 16:19 Uhr | Von Jan Ole Behrens

imago images/Matthias Koch Audio: Jan Ole Behrens | 25.03.2022 | Inforadio | Bild: imago images/Matthias Koch

Blau-Weiß 90 ist an der Spitze der Oberliga Nord angekommen. Mit einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga könnten die Blau-Weißen 30 Jahre nach ihrem Konkurs wieder an den Erfolg vorangegangener Tage anknüpfen. Von Jan Ole Behrens

Peter Stark hat sein Strahlen nicht verloren. Erst recht, wenn er über den Verein spricht, mit dem er in der Bundesliga spielte. Mittlerweile ist Stark 67 Jahre alt, doch an die Zeit bei Blau-Weiß 90 erinnert er sich gerne zurück. "Ganz Berlin war euphorisch. Das war natürlich klasse", erzählt er. Stark kam 1983 zu Blau-Weiß und beendete bei den Mariendorfern 1989 auch seine Karriere. Als Kapitän der Bundesliga-Mannschaft prägte er ein Stück Berliner Fußballgeschichte, spielte gegen Lothar Matthäus oder Rudi Völler. Eine Vergangenheit, die nicht loslässt. Und in die der aktuelle Oberligist 30 Jahre nach der Insolvenz und dem sportlichen Abstieg zurückkehren möchte.

imago images/Picture Point Energie vor dem Landespokal-Halbfinale gegen Babelsberg - Cottbus will Revanche für 2021 Nach einer verpatzten Regionalliga-Rückrunde will Energie Cottbus die Saison mit dem Gewinn des Landespokals retten. Doch das wird nicht leicht. Wie schon im Vorjahr müssen die Lausitzer im Halbfinale gegen Babelsberg 03 ran. Von Andreas Friebel Das Landespokal-Halbfinale sehen Sie am Samstag ab 14 Uhr im rbb Fernsehen und im Livestream bei rbb|24

Blau-Weiß in den Achtzigern – eine (kurze) Erfolgsgeschichte

Als der Kaufmann Konrad Kropatschek im Jahr 1983 als Investor bei Blau-Weiß 90 einstieg, ging es zunächst rasant hoch hinaus. Kropatscheks Geschäftsidee: exzellente Fußballspieler verpflichten mit geliehenem Geld einer brefreundeten Agentur aus Nürnberg. Die Spieler, so der Plan, könne man im Erfolgsfall später für ein Vielfaches wieder verkaufen. Für den Klub ein unwiderstehliches Angebot. Was damals die wenigstes durchschauten: Die Rechte an den Transfererlösen wurden an Dritte verpfändet, teils gleich an mehrere Gläubiger. Ein Geschäftsmodell, das den Verein wenige Jahre später an den Rand des Ruins treiben sollte, weil die Gläubiger letztlich doch nicht ausbezahlt werden konnten. Zunächst allerdings spielte Blau-Weiß mit dem frischen Geld und neuen Spielern als Aufsteiger in der damals drittklassigen Oberliga Berlin tatsächlich groß auf und wurde 1984 prompt Meister. Peter Stark, zu dieser Saison als Dampfmacher geholt, erinnert sich an die Aufstiegsrunde und den gelungenen Sprung in die 2. Bundesliga: "Das war eine tolle Sache. Das hatte niemand für möglich gehalten."

"Ich hätte weinen können"

Umso erstaunlicher, mit welcher Leichtigkeit sich BW90 anschließend in der zweiten Liga zurechtfand. In der Saison 1984/85 wurde Blau-Weiß Siebter. Und bereits im Jahr darauf wurde Blau-Weiß sensationell Tabellenzweiter und stieg in die Bundesliga auf. Zeitgleich stiegen Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin aus der Bundesliga ab. Die Folge: Blau-Weiß war auf einmal die Nummer eins in West-Berlin. In der letztlich einzigen Bundesliga-Saison 1985/86 war Peter Stark dann Kapitän, gegen Werder Bremen spielte Blau-Weiß plötzlich vor 47.000 Zuschauern. "Rudi Völler war deren Kapitän und dann der Herr Stark, ich hätte weinen können", blickt Stark über sich selbst redend zurück. Doch ganz so schön wie es klingt war es nicht immer, zwischenzeitlich verzeichnet der Verein eine Sieglos-Serie von 21 Spielen. Der Abstiegskampf blieb zwar lange spannend, aber eine 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV besiegelte am vorletzten Spieltag den Abstieg. "Dass es nicht ganz gereicht hat, ist schade. Es hat nicht viel bis zum Relegationsplatz gefehlt, aber ich denke, es war eine großartige Geschichte", so Stark.

imago images/Jan Huebner Jahrzehntelanger Rathenow-Trainer Ingo Kahlisch - "Aus einem Brauereipferd macht man keinen Galopper" Der ewige Trainer von Optik Rathenow, Ingo Kahlisch, hat mit dem Verein von Aufstieg bis Abstieg alles erlebt. Auch in dieser Saison kämpft seine Mannschaft wieder um den Klassenerhalt - und bewegt sich dabei am Rande ihrer Möglichkeiten.

Von ganz oben in die Versenkung

Mit dem Abstieg begann neben einer sportlichen auch eine finanzielle Talfahrt bei Blau-Weiß. 1992 entzog der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schließlich die Lizenz - BW90 musste Konkurs anmelden. Am 28. Juni 1992 wurde der Verein schließlich aufgelöst. Schon im gleichen Jahr wird der SV Blau Weiss Berlin gegründet, der die sportliche Tradition von Blau-Weiß 90 fortführen soll. Der neue Verein beginnt in der Kreisliga C, der untersten Spielklasse des Berliner Fußballs. In den 2000ern gelingt es, den Verein bis in die Landesliga zu bringen. Jedoch geht es nie weiter hinaus.

2015 benennt sich das neue Blau Weiss um - in das alte. "Blau-Weiß is back", lautet das Motto von Präsident Michael Meister. "Wir wollen in den fünf Jahren in die Regionalliga, minimal in die Oberliga", heißt es zu diesem Zeitpunkt. Und die Umbenennung setzt Kräfte frei: 2016 steigt der Verein in die Berlin-Liga auf, 2018 gelingt der Aufstieg in die Oberliga, es läuft nach Plan.



Der nächste Schritt

Inzwischen ist Blau-Weiß auch an der Spitze der Oberliga angekommen. Nach dem 2:1-Sieg gegen Mecklenburg Schwerin ist die Mannschaft von Trainer Marco Gebhardt aktuell Tabellenführer. Die Konstellation an der Spitze ist jedoch eng. Gleich sieben Mannschaften können sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen, zwischen ihnen liegen ganze fünf Punkte Differenz. Meister weiß deshalb die Tabellenführung einzuordnen: "Es ist und bleibt eine Momentaufnahme. Es ändert sich jede Woche. Nur weil man jetzt oben steht, heißt das nicht, dass man aufsteigt." Dennoch ist der Erfolg da. Das liege vor allem an der positiven Stimmung im Team, so Meister: "Wir sind eigentlich in dieser Saison angetreten, um eine junge Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir sind jetzt schon viel weiter, als wir dachten." Doch im Falle der Meisterschaft werde Blau-Weiß auf jeden Fall den Weg in die Regionalliga gehen.

imago images/Fotostand Trailer Landespokal-Halbfinale im Livestream - Energie Cottbus - SV Babelsberg 03 Energie Cottbus empfängt im Landespokal-Halbfinale den Titelverteidiger SV Babelsberg 03. Beide Regionalligisten wollen ins Endspiel, um dort das lukrative Ticket für den DFB-Pokal zu lösen. Hier sehen Sie das Duell live. Kommentar: Stephanie Baczyk, Moderation: Christian Dexne

Blau-Weiße Zukunftsmusik: An alte Tradition anknüpfen

Langfristig will Michael Meister Blau-Weiß zurück in den Profi-Fußball bringen. "Wir werden das Ziel dritte Liga verfolgen, nur nicht mit aller Macht", stellt er klar. Mit Ruhe und Gelassenheit soll es gelingen, den Verein wieder ganz nach oben zu führen. Dafür ist der Verein auf der Suche nach einem Investor. "Wir sind auf der Suche nach denen, die Spaß daran haben, Blau-Weiß wieder zurückzuholen", so der Präsident. Es habe zwar schon Interesse von größeren Geldgebern gegeben, konkret ist dabei bislang aber nichts herausgekommen. Für Klub-Ikone Peter Stark ist der Plan von Michael Meister genau der richtige. "Erstmal in die Regionalliga und dann irgendwie Glück haben, dass das funktioniert", sagt er, "Viktoria hat es vorgemacht und ich traue es Blau-Weiß auf jeden Fall zu." Ambitioniert ist das Ziel des Vereins allemal. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass Blau-Weiß 90 den Berliner Fußball auf den Kopf stellt.

Sendung: Inforadio, 25.03.2022, 10.15 Uhr