Doppel-Olympiasiegerin im Schwimmen - Britta Steffen sucht jetzt Talente abseits des Sports

Do 10.03.22 | 15:47 Uhr | Von Lukas Witte

imago images/Eventpress Audio: Inforadio | 10.03.2022 | Lars Becker | Bild: imago images/Eventpress

Britta Steffen ist eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen aller Zeiten. Die Berlinerin wurde Doppel-Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin und setzte Rekorde. Nun hat sie eine ganz neue Berufung gefunden.

2012 nahm Britta Steffen in London noch einmal an den Olympischen Spielen teil. Eine Medaille gewann sie damals nicht - trotzdem war es für sie ein erfolgreiches Jahr, denn sie schloss ihr Studium ab. Für die Profi-Schwimmerin war es nicht immer leicht gewesen, zwischen Uni und Sport die Balance zu finden. Heute hat die 39-Jährige ihren Weg gefunden und nutzt wiederum ihre Lebenserfahrungen, um jungen Sportlerinnen und Sportlern zu einem erfolgreichen Werdegang nach der Sport-Karriere zu verhelfen.

imago images/Nordphoto Vor Europapokal-Partie bei Trentino - BR Volleys gehen mit coolem Carle in die entscheidende Saisonphase Im anstehenden Viertelfinale der Königsklasse wird es für die BR Volleys auf nervenstarke Spieler wie Timothée Carle ankommen, der bei den Berlinern zu einem echten Schlüsselspieler gereift ist. Von Shea Westhoff Das Hinspiel bei Itas Trentino sehen Sie am Donnerstag (10.03.) um 20:30 Uhr live im Videostream auf rbb24.de.

Ein zweites Standbein ist wichtig

Steffen ist Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt in Berlin (OSP). "Das bedeutet, dass ich mich darum kümmere, dass beim Nachwuchs auch die berufliche Seite ausgeprägt wird", erklärt sie. Zwar würde man denken, dass Nachwuchs-Sportler, die am OSP trainieren, ihre berufliche Laufbahn bereits im Leistungssport gefunden hätten. Doch die Doppel-Olympiasiegerin betont, wie wichtig ein zweites Standbein ist: "Wenn eine Verletzung oder irgendetwas anderes dazwischenkommt, dann kann dieser Weg ganz schnell zu Ende sein. Dann sollte man eben auch die Möglichkeit haben, ins normale Berufsleben einzusteigen."

Die Berlinerin weiß, wovon sie redet. Auch sie hatte während ihrer sportlichen Laufbahn mit der Ausbildung abseits des Beckens angefangen. "Ich habe schnell gemerkt, dass ich die doppelte Last nicht stemmen konnte. Sowohl beim Training als auch im Studium lief es dann nicht richtig", erinnert sie sich. Sie musste eine Entscheidung treffen und pausierte tatsächlich kurzzeitig mit dem Sport. Damals hatte sie bereits an Olympischen Spielen teilgenommen. Als sie dann einen Weg fand, beides unter einen Hut zu bekommen, kehrte sie zum Schwimmen zurück. "Als ich wusste, was ich wirklich studieren will, habe ich mir einfach die nötige Zeit genommen. Ich habe dann halt nicht nur vier Jahre studiert, wie die meisten meiner Kommilitonen, sondern acht", erzählt sie.

Die Idee kam in der Pandemie

Auch sie wurde damals schon von einem Laufbahnberater unterstützt. Erstmals 2002, als sie von Potsdam nach Berlin kam. Dieser half der damals 18-Jährigen bei der Wohnmöglichkeit und in der Schule. Auch als es Richtung Studium ging, konnte sie sich jederzeit an ihn wenden. Das scheint Eindruck bei Steffen hinterlassen zu haben. Und wie es der Zufall so will, ist sie jetzt genau an der Stelle der Person, die ihr damals so sehr geholfen hat. "Als ich vor eineinhalb Jahren anfing im Olympiastützpunkt zu arbeiten, habe ich tatsächlich genau das Büro bekommen, in dem ich meine Erstberatung damals bekommen habe. Jetzt sitze ich da hinterm Schreibtisch", erzählt sie lächelnd.

Quelle: Imago/Matthias Koch, Fotostand, camera4+ | Collage: rbb Corona-Ticker der regionalen Top-Teams - Zwei weitere Coronafälle bei Union Berlin Bei Union Berlin hat es zwei weitere Coronafälle gegeben. Nach Torwart Luthe und Stürmer Behrens haben sich nun auch die beiden Mittelfeldspieler Levin Öztunali und Genki Haraguchi mit dem Virus infiziert und werden gegen Stuttgart nicht zur Verfügung stehen.

Die Idee, sich auf die Stelle zu bewerben, kam der Ex-Schwimmerin während der Corona-Pandemie. Beratung und Coaching waren ihr zu diesem Zeitpunkt schon vertraut: Nach ihrem Studium in Wirtschaftsingenieurwesen für Umwelt und Nachhaltigkeit hatte sie sich selbstständig gemacht und gemeinsam mit ihrer damaligen Mentaltrainerin und Heilpraktikerin eine Coaching-Firma gegründet. Als die Pandemie kam, brachen ihr aber sukzessive die Klienten weg. "Dann habe ich gedacht, dass ich mal gucke, ob ich irgendwo eine kleine Aufgabe im Sport finden könnte", erzählt Steffen. Damals entschied man sich gerade, mit der Laufbahnberatung nicht erst im Bundes- sondern schon im Landeskader zu beginnen und suchte dafür neue Leute. Steffen bekam den Job.

Auf der Suche nach Talenten abseits des Sports

Bei ihrer neuen Aufgabe geht es vor allem darum, den jugendlichen Athleten aus den Schulklassen 8 bis 10 die Optionen und die Wichtigkeit eines zweiten Standbeins neben der Karriere im Profisport zu vermitteln. "Die Sportler berate ich an einem Infotag. Im zweiten Schritt führen wir eine Berufs- und Studienberatung durch und gucken, welche Talente die Sportler noch haben. Aus der eigenen Vergangenheit weiß ich, dass es schwierig ist zu sagen, was man außer dem Sport noch kann. Das herauszufinden, ist eine meiner Hauptaufgaben. Und dann die Wege dorthin zu bahnen", erklärt sie ihren Job.

Britta Steffen gelingt es, immer wieder zu den Jugendlichen durchzudringen. "Für mich war ein einprägsames Erlebnis, als ich bei einer Mannschaftsportart war, wo von 30 jungen Spielern 29 sagten, dass sie Profis werden. Nachdem ich den Vortrag gehalten habe, haben alle gesagt, dass sie vielleicht einen Plan B brauchen", erzählt sie.

dpa/Stanislav Krasilnikov, Oliver Weiken, Jan Woitas Bilanz der regionalen Starter - Diese Olympischen Momente werden in Erinnerung bleiben Ein historisches Fahnenträgerduo, ein positiver Corona-Test, reichlich Silber und Bronze, ein Eklat beim Fünfkampf und ein triumphales Karriereende: Die Athleten aus Berlin und Brandenburg haben in Tokio zahlreiche denkwürdige Momente erlebt.

Die Berlinerin glaubt, dass ihre erfolgreiche Karriere und ihr Lebensweg ihr bei ihrer neuen Aufgabe sehr hilfreich sind. "Die wissen, dass ich einen ähnlichen Weg gegangen bin und weiß, wovon ich rede. Wenn du deine eigene Geschichte erzählst und ein Athlet zuhört, dann merkt er, dass es gar nicht so ein gerader Weg war und drunter und drüber ging. Und genau das soll meine Stelle bewirken. Das man nicht mit Scheuklappen diesen einen Weg des Sports verfolgt und die Schule schleifen lässt. Beides ist wichtig. Man geht vielleicht ein Drittel seines Lebens diesen Doppelweg und dann geht das normale Leben weiter. Darauf sollte man gut vorbereitet sein", sagt sie.

Noch lange nicht am Ziel

Britta Steffen ist diesen Weg erfolgreich gegangen und hat eine neue Berufung abseits des Beckens für sich gefunden. Doch am Ziel ist sie noch lange nicht. "Mit dem Alter kommt natürlich etwas Gelassenheit. Dann aber neue Ziele zu haben und zu wissen, dass man immer noch etwas Neues lernen kann, treibt mich an und finde ich maximal spannend", erzählt sie. Und so macht die 38-Jährige neben ihrer Arbeit am OSP noch eine zusätzliche Ausbildung zur Osteopathin. Und auch dem Schwimmsport will sie natürlich nicht ganz den Rücken kehren. "Ich fange jetzt an, als Schwimmtrainerin für den Breitensport die C-Lizenz zu machen. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Lust, in einem Schwimmbad am Beckenrand zu stehen und Kindern das Schwimmen beizubringen", erzählt die Olympiasiegerin.

Sendung: Inforadio, 10.03.2022, 13.15 Uhr