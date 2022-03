An Selbstvertrauen mangelt es Hamsat Shadalov nicht. "Ich bin fit, ich bin physisch stabil und ich weiß, dass ich bei den Profis auf jeden Fall mithalten kann", sagt der 23-Jährige. Shadalov wird am kommenden Samstag (19. März) sein Profidebüt als Boxer im Berliner Tempodrom geben. Ein Tag, auf den er lange hingearbeitet hat.

Für Amateurboxer sind Olympische Spiele das größte Sprungbrett überhaupt. Auch der in Tschetschenien geborene Berliner Hamsat Shadalov hofft auf eine Profi-Karriere nach den Spielen in Tokio. Die Goldmedaille ist dafür fest eingeplant.

Während seiner Amateurzeit boxte "der Wolf" lange Zeit für den SC Eintracht Berlin – ein Verein aus Marzahn-Hellersdorf. Das Talent des quirligen und technisch begabten Shadalov wurde schnell erkannt und so wurde er bereits 2014 Berliner Meister und Deutscher Meister der U17 in der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm. Es folgte 2015 eine Bronzemedaille bei den Jugend-Europameisterschaften und weitere Deutsche Meistertitel im Bantam- und Leichtgewicht.

Shadalovs Spitzname lautet "Tschetschenischer Wolf" – eine Würdigung an seine Herkunft. Mit drei Jahren kam der kleine Hamsat mit seiner Familie als Kriegsflüchtling aus Tschetschenien nach Deutschland. Seitdem sei Berlin seine Heimat, sagt Shadalov, aber er wolle nicht vergessen, wo er herkommt. Außerdem sei der Wolf sein Lieblingstier und so entstand schließlich der Spitzname.

Im März 2020 verwirklichte sich Shadalov dann seinen Traum von Olympia, wobei er beim Qualifikationsturnier in London den Europameister aus Irland, Kurt Walker, in einem eindrucksvollen Kampf besiegen konnte. Seinen Traum von einer Olympiamedaille musste der in Grosny geborene Boxer allerdings früh begraben. In Tokio verlor er in der Vorrunde gegen den Argentinier Mirco Jehiel Cuello knapp mit 2:3 Punkten. Doch von seinem Traum, der Profibox-Karriere, ließ sich Shadalov nach über 150 Amateurkämpfen nicht abbringen.

Mittlerweile trainiert er im Wasserman-Boxstall (früher Sauerland) und bereitet sich dort auf seinen ersten Profikampf vor. Vom Federgewicht bei den Amateuren ist er nun ins Leichtgewicht (bis 63 Kilogramm) aufgestiegen. Sein Trainer Alexander Wopilow ist überzeugt von den Fähigkeiten und attestiert ihm große Disziplin in den kräftezehrenden Einheiten: "Er hat große Erfahrung, er hat eine sehr gute Koordination und er kann arbeiten, viel arbeiten."