Diskussionen um den Austragungsort - Bekommt Cottbus im Landespokalfinale ein Heimspiel?

Mo 28.03.22 | 15:34 Uhr

Bild: imago images/Steffen Beyer

Am 21. Mai werden Energie Cottbus und der VfB Krieschow im Endspiel um den Brandenburger Landespokal kämpfen. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren soll das Finale in Luckenwalde stattfinden. Doch darüber gibt es jetzt Diskussionen.

Die Stimmung im Stadion der Freundschaft in Cottbus war nach dem Abpfiff des Halbfinals gegen den SV Babelsberg ausgelassen. 5.280 Zuschauer waren dabei, als Energie den Einzug ins Endspiel mit einem 2:0-Sieg perfekt machte. Für den FCE ein großer Erfolg und die Chance, nach einer schwachen Regionalliga-Rückrunde doch noch einen Titel zu gewinnen. Und so stellten sich viele Fans im Siegesrausch die Frage, warum das Endspiel statt im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde nicht im deutlich größeren Stadion in Cottbus ausgetragen werden kann. Doch ist das überhaupt möglich?

Die Idee vom Heimspiel

Nicht nur die Fans träumen von einem Heimspiel im Finale. Auch bei den Verantwortlichen von Energie Cottbus kursiert die Idee, sich um einen Wechsel des Austragungsortes zu bemühen. "Es erscheint erstmal logisch", sagt FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht dem rbb. Neben dem offensichtlichen Grund, dass Energie gerne im eigenen Stadion spielen möchte, sieht Scharfenberg-Hecht durchaus auch Vorteile für den Gegner VfB Krieschow. So betont er zum Beispiel die kurze Anreise. Krieschow liegt nur 14 Kilometer von Cottbus entfernt. Spieler und Fans hätten es also tatsächlich nicht weit. Auch finanziell könnte es sich für den Oberligisten lohnen. Schließlich werden die Einnahmen aus dem Landespokalfinale geteilt. Ins Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde passen 3.000 Zuschauer. Das Stadion der Freundschaft bietet hingegen Platz für 22.500 Fans. Es könnten also deutlich mehr Tickets verkauft werden, wovon letztlich auch Krieschow profitieren würde. Noch gebe es aber keine offiziellen Bemühungen von Seiten des FC Energie Cottbus. "Als Erstes würden wir mit dem Gegner VfB Krieschow sprechen. Vorher passiert nichts", sagt Pressesprecher Scharfenberg-Hecht. Erst dann würde sich der Verein an den Verband wenden.

Hürde 1: VfB Krieschow

Doch genau an der ersten Hürde könnte die Idee vom Cottbusser "Finale Daheim" schon scheitern. Auf rbb-Anfrage stellt Krieschow-Pressesprecher Marcel Ohnrich klar: "Wir sind absolut gegen einen Wechsel des Austragungsortes." Für den VfB würden vor allem die sportlichen Nachteile überwiegen. In Luckenwalde würden sie sich sehr gut auskennen und seien gut vernetzt. Auch der Platz im Werner-Seelenbinder-Stadion sei dem in Krieschow relativ ähnlich. "In Luckenwalde hätten eher wir das Heimspiel", sagt Ohnrich. Die kurze Anreise und vor allem auch die finanziellen Vorteile einer Finalaustragung im Stadion der Freundschaft seien für den VfB "völlig uninteressant". Sie wollen sportlich mithalten können und glauben, in Luckenwalde deutlich bessere Chancen auf einen Titelgewinn gegen den großen Konkurrenten aus der Nachbarstadt zu haben. Ein Heimspiel wolle man Energie auf keinen Fall schenken.

Hürde 2: Der Fußball-Landesverband Brandenburg

Doch selbst mit einer Zustimmung des VfB Krieschow würde der Cottbuser Traum vom Heimfinale wahrscheinlich am Landesverband scheitern. Denn für die Geschäftsführerin Anne Engel ist eine Verlegung ins Stadion der Freundschaft "nicht denkbar." Neben dem logistischen Aufwand eines kurzfristigen Standortwechsels, verweist sie auch auf abgeschlossene Verträge, die nicht gebrochen werden sollen. Davon abgesehen kann Engel die Diskussion sowieso nicht verstehen. Schließlich würde man die höhere Zuschauerkapazität im Stadion der Freundschaft gar nicht ausnutzen können. "Im Halbfinale gegen den SV Babelsberg waren etwas mehr als 5.000 Zuschauer da. Wenn wir da im Finale 6.000 oder 7.000 Zuschauer haben würden, es passen aber 20.000 rein, dann kommt da keine Finalstimmung auf", sagt die Geschäftsführerin. Mit Luckenwalde hätte der Landesverband einen würdigen neutralen Standort gefunden, an dem es im ausverkauften Stadion eine tolle Stimmung geben werde, erklärt Engel. Der FC Energie Cottbus müsste sich also gegen den Finalgegner VfB Krieschow und den Brandenburgischen Fußball-Landesverband durchsetzen, um das Endspiel in die Lausitz zu holen. Ein Vorhaben, das aktuell kaum umsetzbar zu sein scheint.

Sendung: rbb24, 28.03.2022, 18 Uhr