Der ewige Trainer von Optik Rathenow, Ingo Kahlisch, hat mit dem Verein von Aufstieg bis Abstieg alles erlebt. Auch in dieser Saison kämpft seine Mannschaft wieder um den Klassenerhalt - und bewegt sich dabei am Rande ihrer Möglichkeiten.

Energie Cottbus hat in der Regionalliga Nordost gegen Chemnitz eine bittere Niederlage kassiert. Die Fußballer des BFC Dynamo siegen sich derweil der Meisterschaft entgegen. Gegen Luckenwalde gewann der BFC in Überzahl mit 2:0.

Rathenow ist derzeit Achtzehnter der Regionalliga Nordost und steht somit auf einem sicheren Abstiegsplatz. Auch wenn Trainer Kahlisch das schon kennt, gelassen ist er nicht. "Wir ergeben uns nicht und sagen, dass wir nicht mehr wollen. Wir wollen schon und es tut weh, wenn man verliert. Aber man muss auch gucken, was möglich ist." Auch in den vergangenen drei Saisons kämpfte er mit seinem Team um den Klassenerhalt.

Die Mannschaft von Kahlisch bewegt sich in der Regionalliga am Rande ihrer Möglichkeiten. Es fehlt vor allem an individueller Qualität. Rathenow sei nicht gerade die erste Adresse für außergewöhnlich talentierte Spieler, sagt der Trainer. Die würden in der Regionalliga eher nach Babelsberg oder Altglienicke gehen. Zu Optik ziehe es vor allem junge und unerfahrene Spieler aus den Jugendleistungszentren. "Wir haben 14 oder 15 Spieler unter 21 Jahren. Die müssen sich erst entwickeln und das ist in der Liga schwierig", sagt der Trainer.

Die Regionalliga ist eine Semi-Profiliga. Bei den großen Vereinen wie Energie Cottbus, Babelsberg oder Lok Leipzig konzentrieren sich die Spieler voll auf ihre Fußball-Karriere. Das ist in Rathenow anders. "Unser Konzept ist Arbeit, Schule, Studium und Fußball", erzählt Kahlisch. Für den kleinen Verein hält er das auch genau für richtig. Schließlich wolle man, dass die jungen Spieler auch abseits des Rasens eine gute Perspektive haben.