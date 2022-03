Deutschlands bestes B-Girl Jilou Rasul - Eine Berlinerin strebt breakend nach Freiheit - und nun auch Olympia

Do 31.03.22 | Von Jakob Lobach

Bild: IMAGO/Xinhua

Jilou Rasul gehört zu den weltweit besten Athletinnen im Breaking. Nun will sich das B-Girl als Botschafterin ihres Sports auch einen Traum erfüllen - in Paris wird der Sport 2024 erstmals auf dem olympischen Programm stehen. Von Jakob Lobach



Es sind Bewegungen, die sich nur schwer in Worten beschreiben lassen: Eine Drehung um die eigene Achse in der Hocke mit fließendem Übergang in den Handstand, in diesem kopfüber noch eine 360-Grad Rotation, dann weitere Drehungen und rhythmische Schritte, mal sitzend, mal stehend und mal irgendwo dazwischen. Was kompliziert klingt, lässt Jilou Rasul in ihrer buntgemusterten Hose und ihrem weiten Shirt vor der großen Spiegelwand einfach aussehen. Zu basslastigen Hip-Hop-Beats gibt die Berlinerin eine kleine Kostprobe ihres Rhythmusgefühls, beweist ihre Athletik und lässt schnell erkennen, warum sie das aktuell beste B-Girl Deutschlands ist.

Vom Kunstturnen zum Breaking

Als B-Girls und B-Boys werden die Tänzerinnen und Tänzer im sogenannten Breaking, hierzulande teils besser bekannt als Breakdance, bezeichnet. Rasul hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Botschafterin des Sports entwickelt und gehört auch international zu den Besten ihres Fachs. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris will sie sich nicht nur einen Traum erfüllen, sondern auch um die Medaillen mittanzen. Geboren wurde dieser olympische Traum der Berlinerin dabei schon lange, bevor Breaking im Dezember 2020 in das Programm der Spiele in Paris aufgenommen wurde. Weil der damals noch kleinen Rasul die Bewegungsabläufe und die Strukturen beim Ballett zu strikt und zu streng waren, begann sie als Sechsjährige mit dem Kunstturnen. "Und natürlich träumt man als kleine Kunstturnerin von Olympia", erinnert sie sich mit einem Lächeln. Weil aber auch das Turnen der auch im Alter von 29 Jahren noch immer ein bisschen hibbeligen Rasul irgendwann zu langweilig wurde, musste abermals ein neuer Sport her. Wenn Rasul heute übers Breaking redet, fällt es einem nicht schwer sich vorzustellen, warum sie ihre dritte Sportart als Teenagerin zu der auserkoren hat, die sie bis heute ausübt. "Breaking ist für mich ein Gefühl von Freiheit", sagt sie. Anders als etwa beim Ballett gibt es keine vorgeschriebenen Choreografien. Getanzt wird in sogenannten Battles, bei denen sich die Kontrahenten spontan und situativ selbst aussuchen können, welchen Move sie als Nächstes vorführen. Athletik ist dabei genauso wichtig wie Kreativität und Tanztechnik. "Breaking hat einen starken künstlerischen Aspekt, der allerdings mit dem Kompetitiven und dem Sportlichen verschwimmt", fasst Rasul zusammen.

Flair trifft harte Arbeit

Das Gesamtpaket ist beeindruckend. Guckt man sich heutzutage ein Breaking-Battle an, bekommt man ein Spektakel geboten. Tänzer, die einander gegenüberstehend versuchen, sich gegenseitig mit Dancemoves zu übertreffen. Dazu ein oft enthusiastisches Publikum, das zusätzlich zur lauten Musik für noch ein bisschen mehr Geräuschpegel sorgt. Auch wenn sich der Rahmen, in dem getanzt wird, mittlerweile geändert hat: Das Flair, das das Breaking ausgemacht hat, als es in den 1970er Jahren in der New Yorker Bronx auf Blockparties entstanden ist, umgibt die Battles auch heute noch. Und auch Rasul strahlt dieses Flair aus. Sei es, wenn sie vor dem Tanzen nochmal ihre Mütze zurechtrückt oder wenn sie selbstbewusst sagt: "Ich bin seit acht Jahren in Deutschland ungeschlagen." Hinzu kommen Erfolge wie der Gewinn der deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr oder Platz drei bei den Weltmeisterschaften. Erfolge, die nur möglich sind, weil Rasul ihrem Flair eine akribische Arbeitseinstellung an die Seite gestellt hat. Beobachtet man die Tänzerin beim Training, fällt auf: dieses besteht aus mehr als Tanzen. Dehnen, Aufwärmen, Gleichgewichtsübungen, das Wiederholen einzelner Bewegungselemente – all das gehört genauso zur Vorbereitung auf die Battles, wie das Notizbuch und die Kamera, mit denen Jilou ihre Sessions akribisch dokumentiert. "Ich gehe jeden Tag zum Training und schwitze jeden Tag", sagt Rasul über ihre Einheiten.

Gradlinige Botschafterin

Es steckt allerdings noch ein bisschen mehr in ihr als die Tänzerin, die trainiert, schwitzt und Battles gewinnt. Die Tochter zweier Künstler-Eltern, die sich in Freiburg beim Salsa-Tanzen kennengelernt haben, ist mittlerweile zu einer Botschafterin ihres Sports geworden. Auf Instagram folgen ihr über 100.000 Menschen, dazu hat sie einen eigenen Blog. Zwei Plattformen, auf denen Jilou einerseits die bunte Breaking-Kultur präsentiert, andererseits aber auch Einblicke in ihr Inneres gibt, und Gesellschaftskritik übt. Sei es, wenn sie über die – mittlerweile abnehmende – Männerdominanz in ihrem Sport spricht oder über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung in der Szene schreibt. Was sich bei all dem wie ein roter Faden durch die Eindrücke zieht, die man bekommt, wenn man sich mit dem B-Girl Rasul beschäftigt, ist eine gradlinige Entschlossenheit. Rasul scheint sowohl sportlich, aber auch abseits von Battles und Training sehr genau zu wissen, was sie will und wie sie es erreichen kann. Es wäre also nicht allzu verwunderlich, wenn sie es im Sommer 2024 tatsächlich erst zu Olympia schafft und anschließend vielleicht sogar mit einer Medaille um den Hals aus Paris zurückkommt.

Sendung: rbb24, 05.04.2022, 21:45 Uhr