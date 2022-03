In einer Mitteilung, die der DFB am Dienstag Morgen verschickte, steht, dass Spieler und Schiedsrichter eine Armbinde mit einem Friedens-Logo tragen werden. Vor dem Anpfiff soll es eine Minute des Innehalten geben, wofür sich alle Spielbeteiligten am Mittelkreis aufstellen. Die Stadionsprecher sollen einen Text vorlesen, in dem die friedliche und gemeinschaftliche Rolle des Fußballs betont werden soll. "Der DFB und seine Vereine verurteilen den kriegerischen Angriff auf die Ukraine. Wir stehen in unserer Haltung fest an der Seite der Menschen vor Ort", heißt es weiter.