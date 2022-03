Zum Auftakt ihres Auswärtsmarathons haben die Eisbären Berlin mit 4:2 in Bremerhaven gewonnen. Damit gelang ihnen der fünfte Sieg in Serie. Das Ziel Titelverteidigung rückt immer näher.

Sieben Auswärtsspiele in Serie haben die Berliner Eisbären in der Deutschen Eishockey-Liga vor der Brust - der Auftakt in Bremerhaven zu dieser Rallye ist dem Team von Serge Aubin am Dienstag Abend gelungen. Mit dem 4:2(1:1, 2:0, 1:1) bei den Fishtown Pinguins feierten die Eisbären Berlin ihren fünften Sieg in Serie und führen vor den Playoffs die Tabelle souverän an.