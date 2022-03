Zum Auftakt ihres Auswärtsmarathons haben die Eisbären Berlin mit 4:2 in Bremerhaven gewonnen. Damit gelang ihnen der fünfte Sieg in Serie. Das Ziel Titelverteidigung rückt immer näher.

Im Nachwuchsbereich startete Södergran beim schwedischen Verein SDE Hockey, ehe er zu Linköping HC wechselte. Für Linköping debütierte der Linksschütze bereits in der Spielzeit 2016/17 in der Svenska Hockeyligan (SHL). Insgesamt absolvierte Södergran bislang in seiner Karriere 67 SHL-Spiele, in denen er auf acht Tore und fünf Vorlagen kommt.

Im Sommer 2019 unterzeichnete der Schwede einen Einstiegsvertrag bei Los Angeles und wechselte nach Nordamerika in die AHL zu den Ontario Reign, dem Farmteam der LA Kings. In seiner Debütsaison in Übersee sammelte der gebürtige Stockholmer in 48 AHL-Partien sieben Punkte (zwei Tore, fünf Assists).

"Über unsere enge Kooperation mit den LA Kings haben wir noch einmal kurz vor Transferschluss die Möglichkeit bekommen, uns mit Johan Södergran zu verstärken", sagte Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer in einer Pressemitteilung des Klubs. Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die laufende Spielzeit 2021/22 elf Ausländerlizenzen vergeben und somit keine weitere zur Verfügung.