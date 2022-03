Eisbären Berlin auf Roadtrip - 4.647 Kilometer für den Playoff-Feinschliff

Mi 02.03.22 | 13:15 Uhr

imago images/Nordphoto Video: rbb24 | 02.03.2022 | Max Zobel | Bild: imago images/Nordphoto

Es ist ein Mammut-Programm im März: Sieben Auswärtsspiele in 14 Tagen warten auf die Eisbären Berlin. Das bedeutet 4.647 Reisekilometer quer durch Deutschland - von Bremerhaven bis München. Der Trainer sieht darin vor allem eine Chance.

Serge Aubin steht aktuell vor einer kniffligen Aufgabe. Denn wenn der 47-jährige Kanadier auf den Terminkalender im Trainerbüro der Eisbären Berlin schaut, sieht er eigentlich nur eins: Spieltage. Eine enge Taktung kennen die Klubs der Deutschen Eishockey Liga zwar - diese aber ist ein Mammut-Programm ungewohnten Ausmaßes: Sieben Auswärtspartien in 14 Tagen bedeuten für den Hauptstadt-Klub in den kommenden zwei Wochen 4.647 Reisekilometer.

Härtetest vor den Playoffs

Bremerhaven, Nürnberg, Iserlohn, München, Mannheim, Schwenningen und Augsburg heißen die Reiseziele bis zum 15. März. Der Roadtrip ist eine Herausforderung auf den letzten Metern der Hauptrunde - zustande gekommen nicht zuletzt durch mehrere coronabedingte Verschiebungen. "Wir hoffen, dass die Jungs die Zeit nutzen, um viel miteinander zu reden, nochmal zusammenzuwachsen und sich einzustimmen für die letzte Phase der Saison", sagt Aubin. 14 Spiele sind es noch, ehe in den Playoffs der heiße Kampf um die Meisterschaft endgültig entbrennt. Dann will der aktuell enteilte Tabellenführer seine bislang so starke Spielzeit krönen. Die nächsten sieben Auswärtsspiele, sagt Aubin, seien da "eine gute Übung". Die eilige Tour durch die Eisarenen Deutschlands wird für den Klub eine Art finaler Härtetest auf der Mission Titelverteidigung. "Die Fans sind wieder dabei. Das ist toll. Sie werden für Stimmung sorgen - aber uns natürlich hassen", so der Kanadier.

Starke Auswärtsbilanz

Die Eisbären erwarten also Gegenwind. Neben dem Eis - aber natürlich auch darauf. "In den Auswärtspartien kannst du nicht das gesamte Spiel kontrollieren", sagt Aubin. Bislang haben die Berliner dennoch viele von ihnen beherrscht. Die Statistiken belegen das eindrucksvoll. Kein anderes Team in der DEL hat eine so gute Bilanz in fremder Halle. Von 19 Spielen hat der amtierende Meister 15 gewonnen. 79 mal haben die Eisbären auswärts getroffen und nur 42 Gegentore kassiert. Ebenfalls beides Liga-Bestwert.

Das Programm im Überblick Mittwoch, 2.3., 19:30 Uhr:

Bremerhaven Freitag, 4.3., 19:30 Uhr:

Nürnberg Sonntag, 6.3., 14 Uhr

Iserlohn Dienstag, 8.3., 19:30 Uhr:

München Freitag, 11.3., 19:30 Uhr:

Mannheim Sonntag, 13.3., 17 Uhr:

Schwenningen Dienstag, 15.03., 19:30 Uhr:

Augsburg

Die Berliner haben bei ihrem Roadtrip jede Menge Selbstvertrauen im Gepäck. Die knapp einmonatige Olympia-Pause hat die Mannschaft keinesfalls ausgebremst. Im Gegenteil: Die Kellerkinder Köln und Krefeld bekamen die starke Form der Eisbären leidvoll zu spüren und wurden mit 7:1 und 6:2 abgefertigt. "Wir wollen das Momentum bei uns behalten", sagt Kai Wissmann, "und genauso weitermachen".

"Regeneration hat besondere Bedeutung"

Dabei ist die Auswärtsserie auch für den Verteidiger ein Novum. "An sieben am Stück kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern", sagt er. Das bedeutet für den 25-Jährigen auch: Viel Zeit mit dem Team - und wenig mit der Freundin. "Sie wusste von Anfang an, worauf sie sich mit einem Sportler an ihrer Seite einlässt. Sie hat selbst auch Leistungssport betrieben. Deswegen gibt's da keine Sprüche", sagt Wissman. Und er lacht dabei. Die Eisbären haben spürbar Lust auf den Roadtrip. Los geht's am Mittwoch um 19:30 Uhr in Bremerhaven.

Sendung: rbb24, 02.03.2022, 18 Uhr