Die Rente in Ruhe genießen ist für den 72-jährigen Reinhardt Engerts keine Option. Seine Leidenschaft ist der Extremsport. Egal ob im Wintertriathlon oder Ultramehrkampf - der Hennigsdorfer leistet Außergewöhnliches.

Wenn man einem 72-Jährigen typische Tagesbeschäftigungen zuordnen soll, dann denken viele sicher an Dinge wie Spazierengehen, in Ruhe Zeitung lesen oder an einen erholsamen Mittagsschlaf. Für den Brandenburger Pensionär Reinhardt Engert ist all das kein geeigneter Zeitvertreib. Für ihn heißt Rente: Extremsport.

Der Hennigsdorfer (Oberhavel) ist Wintertriathlet. Dabei müssen die Teilnehmer im Hochgebirge die Disziplinen Ausdauerlauf, Mountainbiking und Skilanglauf absolvieren - für die meisten Menschen eine nicht zu schaffende Aufgabe, doch für den 72-jährigen Engerts eine Leidenschaft. "Wenn man im Alter was erleben will, muss man fit sein. Körper und Geist müssen ständig bewegt werden," sagt er. Doch mit seinem Sport sorgt er nicht nur für die nötige Bewegung, sondern ist auch richtig erfolgreich. Er ist mehrfacher Wintertriathlon-Senioren-Weltmeister.

Nur eine Extremsportart ist ihm nicht genug

Um auch weiterhin mitzuhalten, trainiert Engert täglich. Er geht joggen, nimmt an Laufevents teil und fährt vor seiner Haustür in der Natur Brandenburgs Fahrrad. Und zwar unabhängig von der Jahreszeit. "Wintertriathleten werden im Sommer gemacht. Also bin ich das ganze Jahr im Einsatz", sagt er. Nur das Skifahren kann er aufgrund des Schneemangels in seiner Heimat nicht trainieren. "Die Technik beherrsche ich aber eigentlich. Vor Ort muss ich mich dann nur noch akklimatisieren. Wenn ich dann 30 bis 40 Kilometer gemacht habe, stehe ich gut auf dem Schnee", erklärt er. Eine Extremsportart ist ihm aber nicht genug. Auch im Zwanzigkampf oder auch Ultramehrkampf der Leichtathletik tritt er seit 15 Jahren an. Dort werden alle 18 olympischen Einzeldisziplinen sowie die nicht mehr olympischen Disziplinen 200 Meter Hürden und 3000 Meter absolviert. "Das können nicht allzu viele. In meiner Altersklasse vielleicht neun Leute auf der Welt", erklärt er stolz. Engert setzte auf den Langstrecken sogar Weltrekorde, die noch bis heute Bestand haben.

Seine Leidenschaft führt ihn um die Welt

Sein Hobby ist nicht ganz billig. Vor allem Teilnahmegebühren und Reiskosten schlagen aufs Portemonnaie. Dafür bringt Engerts seine Leidenschaft rund um die Welt. In unzähligen Ländern hat er bereits an Wettkämpfen teilgenommen. Einmal fuhr er insgesamt fast 6.000 Kilometer hin und zurück nach Sizilien, um bei einem Triathlon auf dem Ätna zu starten. "Das habe ich einfach gemacht und hatte eine gute Zeit," sagt er. "Durch meine Wettkämpfe habe ich Orte und Landschaften gesehen, an die ich im Urlaub niemals gekommen wäre."

Für Reinhardt Engerts heißt Ruhestand also Extremsport. Wie lange das noch so sein wird, weiß er nicht. Aber für ihn ist klar: "Ich mache das so lange, wie mir das Spaß macht und ich es noch kann. Wenn mein Körper mir sagt, dass ich aufhören soll, dann höre ich auf. Aber vorher auf keinen Fall." Er wird also weiterhin auf den Bergen und Tartanbahnen dieser Welt unterwegs sein und seinen Körper und Geist fit halten.

