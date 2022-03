Der FSV Union Fürstenwalde hat im Abstiegskampf der Regionalliga Nordost eine bittere Niederlage kassiert. Am Sonntagnachmittag verloren die Brandenburger ihr Nachholspiel des 28. Spieltags gegen Germania Halberstadt trotz zwischenzeitlicher Führung noch mit 1:2. Die Mannschaft von Trainer Kenny Verhoene verpasst so wichtige Punkte im Abstiegskampf und bleibt mit 19 Zählern auf dem 19. Tabellenplatz.

Die Gastgeber erwischten dabei den deutlich besseren Start in die Partie gegen den Tabellenfünfzehnten: Bereits in der neunten Spielminute war es Abwehrspieler Kilian Zaruba, der Fürstenwalde nach einem Standard in Führung brachte. Für Zaruba, der seine Mannschaft vergangenes Wochenende mit zwei Treffern zum Sieg gegen Tasmania Berlin geschossen hatte, war es das fünfte Saisontor. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten und in der bis zur Pause keine weiteren Tore fielen.

In Halbzeit zwei erhöhte Halberstadt dann Stück für Stück den Offensivdruck und wurde hierfür schließlich mit einem Doppelschlag belohnt. Erst war es Jessim Jallot, der in der 73. Minute mit einem präzisen Schuss den Ausgleich herstellte, David Vogt drehte das Spiel mit seinem vierten Saisontor zum 2:1 drei Minuten später schließlich endgültig. Den Gastgebern gelang es anschließend hingegen nicht mehr, zurückzuschlagen, sodass am Ende eine ärgerliche Niederlage für Union Fürstenwalde stand.