Interview | Gladbach-Fanclub Spreeborussen - "Zu viele Spieler machen nur noch das Nötigste für ihren Job"

Fr 11.03.22 | 17:02 Uhr

Die Spreeborussen, ein Borussia-Mönchengladbach-Fanclub in Berlin, gibt es seit mehr als 35 Jahren. Vizepräsident Stefan hat mit den Fohlen schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Den Ausgang des Kellerduells gegen Hertha BSC kann er kaum einschätzen.



rbb|24: Hertha BSC hat seit neun Spielen nicht mehr gewonnen, sieben davon gingen verloren. Als Gladbach-Fan könnte man denken, die Hertha sei der perfekte Aufbaugegner für ebenfalls kriselnde Fohlen. Oder ist es genau andersherum? Stefan von den Spreeborussen: Ich glaube, dass beide Vereine große Probleme haben und viel Unmut - sowohl sportlich als auch innerhalb des Vereins - herrscht. Entweder das Spiel wird also eine komplette Schlaftablette oder eine Mannschaft packt den Durchbruch und schießt sich aus der Krise.

Die Spreeborussen Die Spreeborussen sind Berlins ältester Borussia-Mönchengladbach-Fanclub und bestehen seit 1986. Ideengeber war Theo Weiß, der später der erste Fanbeauftragte der Bundesliga wurde. Die Spreeborussen haben heute etwa 50 aktive Mitglieder.



Was ist los bei der Borussia? Letzte Saison spielte man mit quasi demselben Kader insbesondere in der Champions League noch eine berauschende Saison. Ich glaube einfach, dass zu viele Spieler, die bald den nächsten Schritt gehen wollen, im Kopf schon weg sind vom Verein. Das sind Akteure, wenn man sich zum Beispiel Matthias Ginter anguckt, die nur noch das Nötigste für ihren Job machen - was anderes ist es einfach nicht mehr. Es wurden aber auch falsche Versprechen gemacht. Man hat sich in der Entwicklung schon weiter gesehen als man war. Bestimmte Leute, zum Beispiel der neue Trainer [Adi Hütter; Anm. d. Red.], haben dann schon früh Nackenschläge bekommen. Borussia hat überlegt eine Aktiengesellschaft zu werden, man wollte an die Börse gehen, teure Spieler sollten verkauft werden und so mehr Geld eingenommen werden. Das ist alles - unter anderem wegen Corona - nicht passiert.



Dennoch gab es auch in dieser Spielzeit immer wieder Highlights, zum Beispiel Siege gegen Borussia Dortmund oder Bayern München. Offenbar ist das Team also immer noch zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage. Wieso steht Ihr Verein nach 25 Spielen trotzdem nur auf Platz 13? Die Spieler haben begriffen, dass man, wenn man in Spielen gegen Dortmund oder Bayern gute Leistungen zeigt, besonders im Fokus steht. Solche Partien werden national und international viel stärker verfolgt. Wenn man vom Verein weg will, sollte man sich in diesen Spielen also besonders anstrengen. Man hat zumindest das Gefühl, dass sie es genau in den Partien dann auch machen, weil sie wissen, es gibt ein großes Publikum. Gegen die Vereine, die in der Tabelle weiter unten stehen, macht man seinen Job dann aber nur sehr halbherzig.

Sportdirektor Max Eberl hat den Klub aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen vor einigen Wochen plötzlich verlassen. Sein Nachfolger ist Roland Virkus, der die Borussia ebenfalls schon seit Jahrzehnten kennt, aber noch nicht oft in der Öffentlichkeit stand. Wie schätzen Sie seine Rolle bislang ein? Max Eberl hat für den Verein natürlich einen Riesendienst geleistet. Ohne ihn wären wir in den letzten zehn Jahren nicht dort hingekommen, wo wir waren. Seinen Abgang hat man bislang noch nicht abfangen können, das wird Zeit benötigen. Virkus ist Borusse durch und durch. In diesen Job muss er sich aber erst reinfinden. Man merkt natürlich, dass er als ehemaliger Jugendtrainer bislang keine Person des öffentlichen Lebens war und zum Beispiel bei Pressekonferenzen immer wieder in Fettnäpfchen tritt. Mit der Zeit und durch Übung wird er souveräner werden, Max Eberl aber wahrscheinlich wohl nie eins zu eins ersetzen könnnen.



Hertha steht mit vier Punkten Rückstand hinter Gladbach auf dem Relegationsrang. Das Spiel ist erstmals seit langem wieder ein Kellerduell. Wie wird das Rennen in der unteren Tabellenregion in den letzten neun Spielen aussehen? Unser Trainer ist vor dem Spiel gegen Hertha an Corona erkrankt. Die Frage ist, wie die Mannschaft das verkraftet. Tut es ihr vielleicht sogar gut? Hat das Team vielleicht ein Problem mit dem ja immer noch recht neuen Trainer? Das ist auch eine Frage, die sich viele im Verein stellen. Klar ist: Wenn Gladbach jetzt nicht anfängt zu punkten, haben wir ein ganz großes Problem und müssen gucken, wie und in welcher Liga es nächstes Jahr weitergeht. Das gleiche gilt natürlich für Hertha. Es wird ein entscheidendes Spiel und es ist schwer zu sagen, wie es ausgeht.



Das Fan-Dasein, insbesondere in einem Fanklub wie Ihrem, war in den letzten zwei Jahren mehr als schwierig. Es konnten kaum Stadien besucht werden, schon das gemeinsame Fußballgucken war lange Zeit nicht oder nur eingeschränkt möglich. Wie läuft der Fanclub-Alltag im Moment ab? Es sind eigentlich immer Leute von uns im Stadion vertreten, derzeit natürlich aber nicht die komplette Gruppe. Wir versuchen deshalb, die Spiele zumindest wieder zusammen in der Kneipe zu schauen - solange Corona es ermöglicht. Wir haben aber die Hoffnung, dass die Pandemie jetzt doch langsam zurückfährt und das normale Leben zurückkehrt. Vom 3. auf den 4. Mai planen wir deshalb im SO36 in Kreuzberg, wo unser Verein gegründet wurde, zum 36-jährigen Bestehen der Spreeborussen eine große Feier, zu der wir alle Leute einladen. Hoffentlich können wir dann wieder mit der gesamten Szene von Borussia Mönchengladbach in Berlin zusammen sein und ein Fest feiern.



Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Jonas Bürgener, rbb sport.



